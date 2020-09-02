В Национальной хоккейной лиге продолжаются баталии второго раунда (1/4 финала) плей-офф. Накануне "Филадельфия Флайерс" одолела "Нью-Йорк Айлендерс" в пятом матче серии - 4:3 и сократила отставание в противостоянии - 2:3.

Матч получился суперупорным, и победитель определился лишь в овертайме. На 12-й минуте дополнительного времени Скотт Лоутон удачно подправил дальний бросок российского защитника Ивана Проворова и принес "летчикам" важнейшую победу.

Что касается Проворова, важнее отметить даже не то, что Иван набрал уже 6 (2 гола + 4 передачи) очков в 14 матчах плей-офф, а количество времени, которое россиянин провел на льду. Оно составило почти 29 минут - лучший показатель среди всех полевых игроков матча.