Сильвио Берлускони заразился COVID-19

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заразился коронавирусом. Как уточняет издание Il Messaggero, болезнь у политика протекает бессимптомно, а сам он находится в изоляции.

Издание ссылается на информационное сообщение, распространенное партией Берлускони "Вперед, Италия". В нем говорится, что положительным оказался второй, дополнительный, тест на COVID-19.

Врач Берлускони, Альберто Зангрилло, заявил, что болезнь в настоящий момент протекает бессимптомно и экс-премьер чувствует себя хорошо. "Президент продолжает работать из своей резиденции в Аркоре, где он проведет необходимое время в изоляции. В любом случае он продолжит поддерживать партию и правоцентристских кандидатов на региональных и административных выборах", говорится в сообщении. Ожидается, что Берлускони продолжит политическую кампанию дистанционно, интервью в газетах и на телевидении, а также в социальных сетях.