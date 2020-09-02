СК предъявил Фургалу официальное обвинение

Экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предъявлено обвинение в организации убийства бизнесмена Евгения Зори, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в следственном комитете в среду.

Официальными комментариями следственных органов ТАСС пока не располагает.

По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, Фургал причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.