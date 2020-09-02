Сколько заплатит работодатель за нарушение трудовых прав работника

Разработанный Минтрудом законопроект об установлении трехмесячного срока для подачи иска о возмещении морального вреда людям, чьи трудовые права были нарушены, - нужная и своевременная инициатива, полагает руководитель направления юридической фирмы a.t.Legal Олег Мамонт.

Ранее Минтруд сообщил о подготовке изменений в Трудовой кодекс. Согласно им, подать иск о возмещении морального вреда человек сможет как одновременно с иском о восстановлении своих нарушенных трудовых прав, так и в течение 3 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу. Обсуждение законопроекта проходит на портале Regulation.

"Предлагаемые изменения важны и нужны людям, - считает Олег Мамонт. - Необходимость внесения данных изменений в Трудовой кодекс продиктована постановлением Конституционного Суда РФ от 14.07.2020 N 35-П "По делу о проверке конституционности части первой статьи 392 Трудового кодекса РФ в связи с жалобой гражданина Р.М. Четыза".

Суть дела была такова: служащий выиграл спор о восстановлении в должности, а затем попытался возместить моральный вред. Но ему отказали, сославшись на то, что он пропустил срок исковой давности - судья решил отсчитывать 3 месяца от даты, когда заявитель узнал о нарушении своих прав, а не от даты вступления в силу решения суда. В итоге истец обратился в Конституционный суд и тот встал на его сторону.

"Конституционный суд обязал внести соответствующие изменения в законодательство и предписал, что впредь работник может обратиться в суд с требованием о компенсации морального вреда в связи с нарушением его трудовых прав вместе с требованием о восстановлении этих прав в сроки, установленные ч. 1 ст. 392 ТК РФ, либо в течение трех месяцев с момента вступления в законную силу решения суда, которым эти права были полностью или частично восстановлены, - рассказывает Олег Мамонт. - Фактически предлагаемый законопроект полностью воспроизводит указание Конституционного суда".

При этом Минтруд напоминает, что подавать иск в суд о восстановлении нарушенных трудовых прав надо в течение трех месяцев со дня, когда о таком нарушении стало известно. Оспорить незаконное увольнение надо не позднее месяца со дня вручения копии приказа об увольнении, выдачи трудовой книжки или предоставления сведений о трудовой деятельности. Такие сроки, по мнению юристов, достаточны для подготовки исков. Их относительная краткость нужна для быстрого восстановления справедливости.

По данным Олега Мамонта, в случае компенсации морального вреда работодателем вряд ли стоит говорить об огромных деньгах. Скорее всего, речь будет идти о сумме в пределах нескольких десятков тысяч рублей. Суд будет определять размер такой компенсации индивидуально для каждого случая. Официальной статистики по таким решениям нет. Но, например, после гибели на производстве электрика его родителям, подавшим иски о возмещении морального вреда в размере 5 млн рублей каждому, суд присудил выплатить по 500 тысяч рублей. В случае, если все остались живы и здоровы, цифры будут еще на порядок ниже, полагает Олег Мамонт.