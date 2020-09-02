Триумфом словенских велогонщиков завершился четвертый этап супермногодневки "Тур де Франс".

Победитель 160-километрового отрезка со стартом в Систероне и конечной точкой в Орсьер-Мерлетт определился в финишном створе. За полкилометра до окончания дистанции уйти в отрыв попытался француз Гийом Мартан из команды Confidis, но беглеца уверенно достал не поднимаясь из седла словенец Примож Роглич (Jumbo Visma), который мощнее всех накатил и на финише. На преодоление этапа победителю потребовалось 4 часа 7 минут 47 секунд. Второе место у его соотечественника Тажея Погачара (UAE-Team Emirates). А Мартан стал лишь третьим.

По итогам четвертого этапа в общем зачете лидерство сохранил другой француз, Жюлиан Алафилипп (Deceuninck - Quick Step) со временем 18:07,04. Четыре секунды ему уступает британец Адам Йейтс (Mitchelton-Scott), семь - Роглич.