Ученых встревожил случай возникновения диабета у больного COVID-19

Немецкие ученые пришли к выводу, что коронавирусная инфекция может вызвать диабет первого типа у здоровых молодых людей. Результаты их наблюдений опубликованы в журнале Nature Metabolism.

Вирус SARS-CoV-2 проникает в клетки человека, в том числе в β-клетки поджелудочной железы, изменяя их функцию и ухудшая секрецию инсулина. И способствует снижению содержания инсулина в β-клетках, нарушает гомеостаз, провоцируя сложный аутоиммунный процесс.

Исследователи уверены, что некоторые вирусы, включая энтеровирусы, могут также оказывать прямое цитолитическое воздействие на β-клетки поджелудочнойжелезы.

Несколько недавно опубликованных исследований указывают на связь между COVID-19 и диабетом: например, острая гипергликемия наблюдалась у большого числа людей, инфицированных SARS-CoV-2. Кроме того, заметно увеличилось число диабетических признаков у немецких детей и подростков во время пандемии, что также позволяет ученым предположить связь между COVID-19 и впервые возникшим сахарным диабетом первого типа.

Медики детально описали историю 19-летнего пациента, поступившего в отделение неотложной помощи с аномальной усталостью и истощением. За несколько недель он потерял в весе 12 килограммов.

Лабораторные исследования выявили чрезмерно повышенный сахар в крови, до 30,6 ммоль, а также другие признаки сахарного диабета первого типа.

14 марта 2020 года родители юноши вернулись из отпуска в Австрии. Через два дня у обоих родителей начал развиваться COVID-19 с типичными симптомами - сухой кашель, озноб, усталость, одышка, боль в суставах и потеря обоняния и вкуса. А 6 апреля их 19-летний сын впервые заметил симптомы, связанные с сахарным диабетом, которые со временем усугублялись. Тесты подтвердили, что вся семья инфицирована коронавирусом.

Пациенту потребовалось лечение в отделении интенсивной терапии в течение трех дней, ему была назначена внутривенная инсулинотерапия в соответствии с международными рекомендациями.

Пациент был обследован через несколько недель после вирусной инфекции, было выявлена глубокая потеря функции β-клеток. "Мы предполагаем, что у этого пациента прямое цитолитическое повреждение β-клеток вследствие инфекции SARS-CoV-2 привело к инсулинзависимому диабету без классической аутоиммунной патологии. Это предположение подтверждается недавним исследованием, демонстрирующим, что α- и β-клетки поджелудочной железы взрослого человека проницаемы для вирусной инфекции SARS-CoV-2", пишется в обзоре.

Ученые делают оговорку, что причинно-следственная связь между инфекцией SARS-CoV-2 и инсулинозависимым диабетом не найдена. И будущие исследования необходимы для изучения прямого цитотоксического действия SARS-CoV-2 на островковые клетки поджелудочной железы.

Детальное изучение пациентов, у которых развивается β-клеточная недостаточность и инсулинозависимый диабет после инфекции SARS-CoV-2, может дать новое представление о риске развития заболевания как осложнения коронавирусной инфекции. Крайне важно изучить частоту, тяжесть и продолжительность этих осложнений.

Недавно начатое исследование Университетской больницы Шлезвиг-Гольштейна представляет собой эпидемиологическую кампанию с охватом 10-летнего наблюдения после инфекции SARS-CoV-2 для оценки долгосрочных последствий COVID-19 в большей популяции.

Диабетологи должны быть осведомлены о возможности развития инсулинозависимого диабета как острого осложнения у пациентов, инфицированных SARS-CoV-2, предупреждают ученые.