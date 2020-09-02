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02.09.2020 18:12
Рубрика: Спорт

Спартаковец Джордан Ларссон интересен четырем клубам

Текст: Максим Домчев
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

За нападающим московского "Спартака" Джорданом Ларссоном пристально следят четыре клуба из Европы.

Фото: Manu Fernandez / POOL / AFP
Месси не уверен, что покинет "Барселону" в этом сезоне

Как сообщает Voetbal International, за развитием карьеры Ларссона-младшего пристально следят клубы из Германии, Италии и Испании. По данным издания, речь идет о "Боруссии" из Менхенгладбаха, римские "Рома" и "Лацио", а также "Валенсия". Но с учетом финансового состояния испанского клуба этот вариант можно назвать самым маловероятным.

Ларссон, которому 23 года, перешел в "Спартак" в 2019 году. Некоторое время он не мог завоевать место в стартовом составе, но в последнее время стал одним из лидеров "красно-белых". За это время он провел 36 матчей за "Спартак" во всех турнирах и забил 13 голов.

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