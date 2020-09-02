Фестиваль "Спасская башня" пройдет в режиме онлайн-трансляции из подмосковного парка "Патриот"

На Соборной площади Главного храма армии в парке "Патриот" 6 сентября в 20.00 откроют фестиваль "Спасская башня".

У фестиваля новое место встречи: 6 сентября, Соборная площадь Главного храма Вооруженных сил в подмосковном парке "Патриот". Фото: Предоставлено дирекцией фестиваля "Спасская башня"

История российской версии мирового военно-музыкального шоу Military Tattoo - это сказка по сути и волшебство по содержанию. Наша "Спасская башня" вошла в рейтинг солидных фестивалей (шотландскому Edinburgh Military Tattoo уже 70 лет) и быстро прописалась в рейтинге трех лучших.

Кроме нас и Эдинбурга там еще швейцарский Базель.

Вообще-то, так не бывает. Но фестиваль на Красной площади реально завоевал мировое признание и в этом году должен был пройти в 13-й раз... Что было дальше - известно. Пандемия, изменение формата (пришлось отказать иностранным участникам), а затем отменить шоу. Но термины "сказка" и "волшебство" упомянуты не всуе.

"РГ" сделала все возможное, чтобы сгладить разочарование зрителей. Мы подготовили на своем сайте интригующее шоу: видеозаписи выступлений выступлений Кремлевской школы верховой езды. Но все-таки фестиваль - это одно, а записи выступлений - совсем иное.

И вот, сегодня в полночь на мировых информационных лентах появилась новость: "Спасская башня" пройдет. Да, продлится не 10 дней, как планировалось, а один вечер. И не на Красной площади, а за городом.

Но фестиваль состоится!

В воскресенье в парке "Патриот" выступят Центральный погранансамбль ФСБ и Показательный оркестр МЧС. От минобороны: Центральный оркестр ВМФ, Военный оркестр с ротой почетного караула Преображенского полка. Будет зажигать Сводный оркестр ВДВ (с ансамблем песни и пляски, плюс рота курсантов Рязанского училища им. генерала Маргелова). Увидим Центральный военный оркестр, а также суворовцев с ансамблем барабанщиц Пансиона воспитанниц минобороны. Их номера еще никого не оставили равнодушным.

А Кремлевская школа верховой езды (постоянный участник фестиваля) выступит с Московским казачьим хором.

Конкретно

Билеты, которые зрители покупали на фестиваль на Красной площади, в парке "Патриот" недействительны (билеты на XIII фестиваль "Спасская башня" нужно сдавать в установленном дирекцией порядке). Никаких зрительских трибун на Соборной площади Главного храма Вооруженных не предусмотрено. Но на протяжении всей недели там будут проходить репетиции военных оркестров - участников фестиваля. Некоторым посетителям "Патриот" особенно повезет: они смогут стать свидетелями показательных выступлений Кремлевской школы верховой езды и услышать неподражаемый вокал Тамары Гвердцители. Намекнем: кремлевская кавалерия будет репетировать в парке вечером 4 сентября, а Тамара - 5 сентября.

6 сентября зрители (т.е. посетители "Патриота") смогут увидеть представление в полном объеме, но стоя за ограждением по периметру площади. Показательное представление XIII Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", кроме сайта "РГ", можно будет увидеть в соцсетях, на сайтах минобороны и дирекции фестиваля. Ведутся переговоры о трансляции шоу телеканалом "Звезда".