Специалисты каких профессий работают больше всех

Новости

NYT: Байден собрал за месяц рекордную сумму пожертвований 05:05
Забайкальский авиатор попал в Книгу рекордов России 04:54
Цукерберг выделил 300 млн долларов на проведение безопасных выборов в США 04:40
ФБР проверит информацию о пролетевшем рядом с лайнерами мужчине 04:33
В Японии почти 120 авиарейсов отменено из-за тайфуна 04:10
Жириновский привился от коронавируса 03:45
США признали превосходство Китая в трех военных областях 03:01
Мишустин направил 24 млрд рублей на выплаты медикам и соцработникам 02:48
В Великобритании школьникам запретили шутить о коронавирусе 02:34
Трамп опроверг сообщения СМИ о перенесенных им микроинсультах 02:05
Власти Греции объявили об открытии границы для россиян с 7 сентября 01:38
Звезда танцевальной музыки 90-х Эрик Мурилло скончался в 49 лет 01:08
В Вашингтоне уберут или переименуют не прошедшие проверку на расизм объекты 00:55
В Ленобласти шестнадцатилетнюю мать заподозрили в убийстве дочери 00:45
Трамп расходовал на свою избирательную кампанию уже свыше 64 млн долларов 00:37
В США опрос показал снижение популярности Байдена 00:30
За год пенсии россиян выросли на 5,8 процента 00:25
Миранчук прилетел в Бергамо, чтобы завершить трансфер в "Аталанту" 00:14
СМИ: 67-летнего Народного артиста РФ Юрия Шлыкова избили грузчики 01.09.2020
В центре Москвы после ДТП сгорел автомобиль 01.09.2020
Месси согласовал условия личного контракта с "Манчестер Сити" 01.09.2020
Умерла актриса Ирина Печерникова из "Доживем до понедельника" 01.09.2020
Трамп назвал беспорядки в Кеноше "внутренним террором" 01.09.2020
"Я в шоковом состоянии": звезда "Ворониных" о смерти Бориса Клюева 01.09.2020
В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом 01.09.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Школьники и студенты в регионах могут ездить в электричках со скидкой
Школьники и студенты в регионах могут ездить в электричках со скидкой
Полиция будет проверять подготовку водителей
Полиция будет проверять подготовку водителей
Что изменится в жизни россиян в сентябре
Что изменится в жизни россиян в сентябре
02.09.2020 05:00
Рубрика: Экономика

Специалисты каких профессий работают больше всех

Текст: Алексей Дуэль
Длительный рабочий день не всегда означает высокие доходы. Об этом красноречиво свидетельствуют данные Росстата.
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Сотрудники воздушного и космического транспорта, которые трудятся в среднем по 5,6 часа в день - это самая короткая продолжительность рабочего дня - получают в среднем чуть больше 101 тысячи рублей в месяц. А что происходит с доходами тех, кто вкалывает дольше остальных?

Фото: iStock
Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами

Самые трудолюбивые россияне работают в рыболовстве и рыбоводстве. Продолжительность их рабочего дня - 8,1 часа, подсчитали в Росстате. В июне этого года средняя зарплата в отрасли составила 90,1 тыс. рублей в месяц.

На втором месте находятся работники, занятые добычей металлических руд. Их среднее рабочее время составляет 7,8 часа в день, а зарплата 80,7 тыс. рублей в месяц.

На почетном третьем месте администраторы и управленцы. Они отдают работе в среднем по 7,7 часов в день, при этом зарабатывают в среднем по 37,2 тыс. рублей.

Следующую ступеньку с трудозатратами по 7,6 часов в день заняли работники сельского и лесного хозяйства, специалисты по охоте и рыболовству. Тут средние зарплаты колеблются от 30,7 до 33,8 тыс. рублей в месяц.

По 7,5 часов в день работают сотрудники служб водоснабжения, чиновники, военные, и специалисты соцобеспечения. У первых доходы в среднем оказались на уровне 36,7 тыс. рублей в месяц, у госслужащих, военных и работников соцобеспечения - 57,6 тыс. рублей в месяц.

Экономика Работа Зарплата Рынок труда

Главное сегодня

Власти Греции объявили об открытии границы для россиян с 7 сентября
Меркель: "Северный поток-2" будет достроен несмотря на угрозы США
Мишустин направил 24 млрд рублей на выплаты медикам и соцработникам
В столицах регионов России стартует досрочное голосование
Путин принял участие в открытом уроке "Помнить - значит знать". Полный текст
Законы сентября затронут школьников, студентов, должников и льготников
Аналитики прокомментировали слухи о росте цен в сентябре