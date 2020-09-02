Специалисты каких профессий работают больше всех

Длительный рабочий день не всегда означает высокие доходы. Об этом красноречиво свидетельствуют данные Росстата.

Сотрудники воздушного и космического транспорта, которые трудятся в среднем по 5,6 часа в день - это самая короткая продолжительность рабочего дня - получают в среднем чуть больше 101 тысячи рублей в месяц. А что происходит с доходами тех, кто вкалывает дольше остальных?

Самые трудолюбивые россияне работают в рыболовстве и рыбоводстве. Продолжительность их рабочего дня - 8,1 часа, подсчитали в Росстате. В июне этого года средняя зарплата в отрасли составила 90,1 тыс. рублей в месяц.

На втором месте находятся работники, занятые добычей металлических руд. Их среднее рабочее время составляет 7,8 часа в день, а зарплата 80,7 тыс. рублей в месяц.

На почетном третьем месте администраторы и управленцы. Они отдают работе в среднем по 7,7 часов в день, при этом зарабатывают в среднем по 37,2 тыс. рублей.

Следующую ступеньку с трудозатратами по 7,6 часов в день заняли работники сельского и лесного хозяйства, специалисты по охоте и рыболовству. Тут средние зарплаты колеблются от 30,7 до 33,8 тыс. рублей в месяц.

По 7,5 часов в день работают сотрудники служб водоснабжения, чиновники, военные, и специалисты соцобеспечения. У первых доходы в среднем оказались на уровне 36,7 тыс. рублей в месяц, у госслужащих, военных и работников соцобеспечения - 57,6 тыс. рублей в месяц.