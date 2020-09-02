Решение снять оружейное эмбарго с Республики Кипр приняли США. Ограничительные меры были введены еще 33 года назад для содействия мирному урегулированию между греками и турками киприотами. Однако на фоне испортившихся отношений с Турцией и намерения укрепить позиции США в восточном Средиземноморье Вашингтон пошел на пересмотр своего прежнего курса в отношении Никосии. Как сообщила газета Cyprus Mail, во вторник госсекретарь США Майк Помпео по телефону рассказал о решении снять многолетнее оружейное эмбарго президенту Кипра Никосу Анастасиадису. Как заявили в Вашингтоне, эмбарго снимается на год с возможностью продления этого срока. Подчеркивается, что на текущий момент на островное государство в Средиземном море американская сторона разрешила поставки только "нелетальных систем вооружения". К этой категории США традиционно относят средства связи и разведки, индивидуальной защиты, автомобили, приборы ночного видения и радары и тому подобное оборудование.

В Анкаре жестко раскритиковали принятое американцами решение и пригрозили ответными мерами. "Решение США снять оружейное эмбарго с Кипра - это сигнал для Турции", - пишет греческая газета Kathimerini. Чем на такой "сигнал" ответит Анкара, предположить несложно - турки наверняка перебросят дополнительные силы на северную часть острова, контролируемую непризнанной международным сообществом Турецкой республикой северного Кипра (ТРСК). Нельзя исключать, что Турция и ТРСК реализуют свои угрозы и откроют для бизнеса и туристов Варошу - курортный район кипрского города Фамагуста, находящийся де-юре в буферной зоне разделенного острова, но де-факто занятый войсками Турции. В случае реализации такого сценария о возобновлении переговоров по кипрскому урегулированию можно надолго забыть.

Для России не менее значимым будет вопрос о том, что именно США потребуют от Кипра в обмен на поставки "нелетальных" вооружений. Известно, что в последнее время Вашингтон открыто давил на Никосию по целому ряду направлений сотрудничества с Москвой. США в ультимативной форме требуют от Кипра очистить финансовый сектор страны от российского присутствия и запретить кораблям ВМФ России использовать портовую инфраструктуру на Кипре.