США признали превосходство Китая в трех военных областях

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) обошла Вооруженные силы США в трех сферах. Об этом говорится в обнародованном первого сентября ежегодном докладе Пентагона, подготовленном для конгресса, о состоянии вооруженных сил КНР.

Отмечается, что Китай сумел обойти США по темпам кораблестроения и численности флота, пишет ТАСС. Флот КНР, по данным Пентагона, насчитывает 350 кораблей и подводных лодок (в числе которых 130 крупных надводных кораблей). Американский флот включает 293 боевые единицы.

Признал Пентагон и превосходство НОАК по крылатым и баллистическим ракетам наземного базирования, а также в сфере интегрированных систем ПВО. При этом в докладе говорится, что КНР обладает одними из крупнейших в мире силами, состоящими из современных систем "земля - воздух" большой дальности, включая произведенные в России С-300 и С-400.

Как показывает доклад, КНР за последние два десятилетия "мобилизовала ресурсы, технологии и политическую волю, чтобы укрепить и модернизировать НОАК практически во всех аспектах". Военное ведомство США предполагает, что Пекин будет стремиться создать к середине столетия вооруженные силы, равные американским или в некоторых случаях превосходящие.