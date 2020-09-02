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02.09.2020 10:47
Рубрика: В мире

США сняли оружейное эмбарго с Кипра

Текст: Александр Гасюк
США приняли решение частично снять оружейное эмбарго с Республики Кипр, введенное еще 33 года назад. Как сообщила газета Cyprus Mail, об этом госсекретарь США Майк Помпео во вторник рассказал по телефону президенту Кипра Никосу Анастасиадису.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как заявили в Вашингтоне, эмбарго снимается сроком на 1 год с возможностью продления. Подчеркивается, что на текущий момент на островное государство в Средиземном море американская сторона разрешила поставки только "нелетальных систем вооружения". Каких именно - не уточняется. Известно, что к этой категории США традиционно относят средства связи и разведки, средства индивидуальной защиты, автомобили, приборы ночного видения и радары и тому подобное оборудование.

Фото: iStock
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"Я приветствую отмену оружейного эмбарго США на поставки нелетальных средств оборонного назначения. Это развитие в позитивном направлении, которое еще больше укрепляет двусторонние отношения в сфере безопасности", - отметил в своем Twitter президент Кипра Никос Анастасиадис.

Отметим, что до сих пор, несмотря на активные лоббистские усилия греческой и грекокиприотской диаспоры в США, Вашингтон крайне осторожно подходил к вопросу о развитии военного сотрудничества с Кипром. В первую очередь, из-за опасений негативной реакции со стороны Турции. И она не заставила себя ждать.

В Анкаре немедленно и жестко раскритиковали принятое американскими властями решение и пригрозили ответными мерами. "Решение США о частичной отмене эмбарго на поставки вооружений Кипру несовместимо с духом союзничества между Турцией и США. Мы рассчитываем, что США пересмотрят свое решение и поддержат существующие усилия по установлению мира и стабильности. В противном случае Турция решительно предпримет соответствующие шаги, чтобы гарантировать безопасность турецкого народа Кипра в соответствии с юридической и исторической ответственностью", - отмечается в коммюнике МИД Турции.

Можно не сомневаться, что на фоне общего роста напряженности в восточном Средиземноморье и уже имеющихся острых разногласий между Анкарой и Никосией по вопросам разведки углеводородов на шельфе острова решение властей США о снятии оружейного эмбарго ещё больше осложнит перспективы кипрского урегулирования. В последнее время процесс межобщинных переговоров греков и турков-киприотов при посредничестве ООН на разделенном с 1974 года острове окончательно зашел в тупик. И в нынешних условиях их возобновление практически невозможно. Удивительно, но именно с целью поддержки процесса объединения греческой и турецкой частей острова США и ввели в 1987 году эмбарго на поставки американских вооружений Кипру. Теперь, как говориться, концепция полностью поменялась.

Для России не менее значимым является и вопрос о том, что именно США потребовали от Кипра в обмен на поставки вооружений. Известно, что в последнее время Вашингтон открыто давил на Никосию по целому ряду направлений сотрудничества киприотов с Москвой.

Фото: Reuters
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В частности, по данным газеты Cyprus Mail, на состоявшейся пресс-конференции по случаю частичного снятия эмбарго на поставки оружия Кипру заместитель помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Мэттью Палмер заявил о том, что американская сторона "надеется на улучшение борьбы с отмыванием российских денег на Кипре и заходов российских кораблей в порты островного государства". На практике США в ультимативной форме требуют от Кипра максимально очистить финансовый сектор страны от российского присутствия и запретить кораблям ВМФ России использовать портовую инфраструктуру на Кипре во время операций в Средиземном море.

Именно такие требования в 2019 году внес сенатский комитет конгресса США по иностранным делам в законопроект "Акт о партнерстве в области безопасности и энергетики в Восточном Средиземноморье".

Немаловажным обстоятельством является и текущее военно-техническое сотрудничество между Москвой и Никосией. Известно, что на вооружении Национальной гвардии Кипра находятся танки Т-80, боевые машины пехоты БМП-3, установки ПВО "Тор" и другие системы российского производства. И не потребуют ли США свернуть российско-кипрское ВТС в обмен на поставки в перспективе американского "летального" оружия остается открытым. В июле министр обороны Кипра Хараламбос Петридис подтвердил, что его страна рассматривает возможность приобретения американских вооружений для укрепления потенциала национальных вооруженных сил.

Не исключено, что в том числе и об этом уже на следующей неделе пойдет разговор с министром иностранных дел Кипра Никосом Христодулидисом во время его визита в Москву для переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

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