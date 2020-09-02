Новости

Отец Месси не договорился с "Барселоной" 23:24
США ввели санкции в отношении руководства Международного уголовного суда 23:13
В Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом 23:10
Миранчук определился с игровым номером в "Аталанте" 23:06
Антон Слепышев: Заменять Капризова не буду, но планка самая высокая 23:03
ЕС попросил правительства стран Европы не сокращать карантин 22:11
Испанский суд обязал родных Франко вернуть его дворец 22:03
Перевести соцуслуги в деньги федеральные льготники могут до 1 октября 21:54
В Москве 16-летний хоккеист умер после падения с турника 21:15
В Кремле готовы помочь заболевшему Берлускони 21:03
Посольство РФ в ФРГ: Берлин не предоставил фактуры по ситуации с Навальным 21:02
"Манчестер Юнайтед" объявил о переходе Донни ван де Бека 20:59
От рака умер переболевший COVID-19 бывший солист "Ласкового мая" Прико 20:51
Путин поручил доработать законопроект о поиске по геолокации 20:23
Сведения о трудовой деятельности будут предоставлять за 18 лет 20:18
Сильвио Берлускони заразился COVID-19 20:10
Песков заявил о готовности РФ взаимодействовать с ФРГ по ситуации с Навальным 19:51
Захарова: Заявления Берлина по Навальному бездоказательны 19:49
Путин рекомендовал подготовить рейтинг вузов в сфере культуры 19:40
Путин поручил ежегодно проводить исторические школы 19:26
Вышел русский тизер 4-го сезона "Фарго" - с датой премьеры в России 19:22
В петербургских школах будут дежурить медики для выявления детей с ОРВИ 19:14
Путин рекомендовал анализ итогов наблюдения за общероссийским голосованием 19:14
Путин поручил разработать механизм финансирования лечения тяжелобольных детей 19:13
Разработчики: "Новичок" не был применен при отравлении Навального 19:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Полиция будет проверять подготовку водителей
Полиция будет проверять подготовку водителей
Выбор "РГ": Что почитать на Московской международной книжной ярмарке
Выбор "РГ": Что почитать на Московской международной книжной ярмарке
Что изменится в жизни россиян в сентябре
Что изменится в жизни россиян в сентябре
02.09.2020 23:13
Рубрика: В мире

США ввели санкции в отношении руководства Международного уголовного суда

Текст: Максим Макарычев

США ввели санкции в отношении главного обвинителя Международного уголовного суда (МУС) Фату Бенсуда и против Факисо Мочочоко, директора отдела юрисдикции, комплементации и сотрудничества суда. Объявив о санкциях, госсекретарь США Майк Помпео не назвал никаких конкретных причин для принятия этой меры. Помпео заявил, что МУС "продолжает нацеливаться на американцев", а Бенсуда, по словам госсекретаря, якобы "материально содействовал" этим предполагаемым усилиям, сообщает Guardian. Американский минфин выступил с заявлением о блокировании заграничных активов Бенсуды и Мочочоко и запретив им контактировать с американцами, тем самым, поместив этих уважаемых юристов в одну группу с террористами и торговцами наркотиками.

Фото: iStock
США сняли оружейное эмбарго с Кипра

Это решение, по оценке наблюдателей, было принято из-за того, что старшие судьи МУС санкционировали расследование военных преступлений американцев в Афганистане. В июне Дональд Трамп издал указ о введении санкций в отношении должностных лиц МУС, занимающихся расследованием деяний американцев, которые могут быть причастны к военным преступлениям, совершенным всеми сторонами конфликта в Афганистане. Белый дом также выступил против расследования, которое вели судьи МУС в рамках потенциальных преступлений Израиля против палестинцев. В уголовном суде тем временем параллельно с этим расследованием рассматривались злоупотребления, совершаемые палестинскими силами безопасности. Действия американской администрации против МУС летом этого года не были поддержаны ни одной другой западной страной или союзником США, кроме Израиля. МУС заявил, что это была "недопустимая попытка вмешаться в верховенство закона и судебное разбирательство". В высоком суде дали понять, что отреагируют на санкции в отношении Бенсуда и Мочочоко.

Фото: iStock
В США McDonald’s обвинили в расовой дискриминации

По словам Ричарда Дикера, директора Human Rights Watch по международному правосудию, нынешнее решение американской администрации "знаменует собой ошеломляющее искажение со стороны США санкций, разработанных для наказания нарушителей прав, а на деле выражающееся в преследовании лиц, которым поручено расследовать международные преступления". "Администрация Трампа исказила эти санкции, чтобы воспрепятствовать правосудию не только для определенных жертв военных преступлений, но и для жертв злодеяний, где бы то ни было, ищущих правосудия в международном уголовном суде", - сказал Дикер.

Решение об эскалации санкций против МУС - последний из ряда радикальных шагов, предпринятых администрацией Трампа в вопросах внешней политики, которые оставили ее в изоляции на международной арене. В понедельник представитель Вашингтона был единственным, кто голосовал против резолюции по борьбе с терроризмом в Совете безопасности ООН. На других недавних голосованиях в СБ ООН, связанных с усилиями США по возобновлению санкций против Ирана, Вашингтону удалось заручиться поддержкой только Доминиканской Республики. В среду Помпео также подтвердил, что США не будут принимать участие в международных усилиях по поиску вакцины от COVID-19, потому что "в этом была задействована Всемирная организация здравоохранения". Администрация Трампа по-прежнему пытается обвинить ВОЗ в пандемии, с которой США справились хуже, чем любая другая крупная промышленно развитая экономика.

В мире США

Главное сегодня

Путин поручил разработать механизм финансирования лечения тяжелобольных детей
Мишустин выделил 4,95 млрд рублей на улучшение дорожной сети в регионах
Минэнерго: Спрос на нефть окончательно восстановится в 2021 году
Лавров предостерег Запад от попыток оторвать Беларусь от России
Памфилова: Выборы в сентябре не нарушат учебный процесс в школах
Масштабные акции протеста охватили столицы и крупные города по всему миру
Кто из кандидатов имеет наибольшие шансы стать новым премьером Японии