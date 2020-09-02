США ввели санкции в отношении руководства Международного уголовного суда

США ввели санкции в отношении главного обвинителя Международного уголовного суда (МУС) Фату Бенсуда и против Факисо Мочочоко, директора отдела юрисдикции, комплементации и сотрудничества суда. Объявив о санкциях, госсекретарь США Майк Помпео не назвал никаких конкретных причин для принятия этой меры. Помпео заявил, что МУС "продолжает нацеливаться на американцев", а Бенсуда, по словам госсекретаря, якобы "материально содействовал" этим предполагаемым усилиям, сообщает Guardian. Американский минфин выступил с заявлением о блокировании заграничных активов Бенсуды и Мочочоко и запретив им контактировать с американцами, тем самым, поместив этих уважаемых юристов в одну группу с террористами и торговцами наркотиками.

Это решение, по оценке наблюдателей, было принято из-за того, что старшие судьи МУС санкционировали расследование военных преступлений американцев в Афганистане. В июне Дональд Трамп издал указ о введении санкций в отношении должностных лиц МУС, занимающихся расследованием деяний американцев, которые могут быть причастны к военным преступлениям, совершенным всеми сторонами конфликта в Афганистане. Белый дом также выступил против расследования, которое вели судьи МУС в рамках потенциальных преступлений Израиля против палестинцев. В уголовном суде тем временем параллельно с этим расследованием рассматривались злоупотребления, совершаемые палестинскими силами безопасности. Действия американской администрации против МУС летом этого года не были поддержаны ни одной другой западной страной или союзником США, кроме Израиля. МУС заявил, что это была "недопустимая попытка вмешаться в верховенство закона и судебное разбирательство". В высоком суде дали понять, что отреагируют на санкции в отношении Бенсуда и Мочочоко.

По словам Ричарда Дикера, директора Human Rights Watch по международному правосудию, нынешнее решение американской администрации "знаменует собой ошеломляющее искажение со стороны США санкций, разработанных для наказания нарушителей прав, а на деле выражающееся в преследовании лиц, которым поручено расследовать международные преступления". "Администрация Трампа исказила эти санкции, чтобы воспрепятствовать правосудию не только для определенных жертв военных преступлений, но и для жертв злодеяний, где бы то ни было, ищущих правосудия в международном уголовном суде", - сказал Дикер.

Решение об эскалации санкций против МУС - последний из ряда радикальных шагов, предпринятых администрацией Трампа в вопросах внешней политики, которые оставили ее в изоляции на международной арене. В понедельник представитель Вашингтона был единственным, кто голосовал против резолюции по борьбе с терроризмом в Совете безопасности ООН. На других недавних голосованиях в СБ ООН, связанных с усилиями США по возобновлению санкций против Ирана, Вашингтону удалось заручиться поддержкой только Доминиканской Республики. В среду Помпео также подтвердил, что США не будут принимать участие в международных усилиях по поиску вакцины от COVID-19, потому что "в этом была задействована Всемирная организация здравоохранения". Администрация Трампа по-прежнему пытается обвинить ВОЗ в пандемии, с которой США справились хуже, чем любая другая крупная промышленно развитая экономика.