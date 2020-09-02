Стала известна причина смерти актрисы Ирины Печерниковой

Причиной смерти Заслуженной артистки РСФСР Ирины Печерниковой, скончавшейся вечером 1 сентября за день до своего 75-летнего юбилея, стал инфаркт.

"В морге в Ростове Великом установили: смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности", - передает KP.RU.

При этом отмечается, что звезда культовой советской драмы "Доживем до понедельника", где она сыграла главную женскую роль, на сердце никогда не жаловалась, но лечилась от онкологического заболевания.

"Каждый год проверялась. В последний раз - в декабре. Все было нормально", - рассказала подруга актрисы. Добавив, что наступившей осенью Ирина Викторовна снова должна была ехать на проверку. Кроме того, 15 сентября артистка обиралась в Москву на съемки телепрограммы к юбилею Ольги Остроумовой. А в октябре должна была сниматься в сериале для Первого канала.

Ирина Печерникова родилась в 1945 году в Грозном, откуда с семьей переехала в Москву. Служила в "Ленкоме", в Театре имени Маяковского, Театре на Малой Бронной, десять лет прослужила в Малом театре. В кино начала сниматься в шестидесятые - "Первая любовь", "Щит и меч", "Вариант "Омега", "Сказ про то, как царь Петр арапа женил", "Два капитана", "34-й скорый". Ее экранными партнерами были Вячеслав Тихонов, Иннокентий Смоктуновский, Олег Даль, Владимир Высоцкий.

В девяностые, на фоне распада СССР, Печерникова впала в затяжной творческой кризис. Возникли проблемы с алкоголем, как гласят открытые источники. Но справиться с невзгодами и взять себя в руки помог третий муж - актер Александр Соловьёв, Красавчик из "Зеленого фургона".

Актеры поженились в 1997 году. А 1 января 2000 года Соловьёв был найден на улице в бессознательном состоянии, оформлен как неизвестный и умер в 48 лет от кровоизлияния в мозг. Причем опознать артиста удалось только 21-го - один из работников морга обратил внимание, что безымянный труп похож на звезду "Зеленого фургона". Для опознания тела пригласили Дмитрия Харатьяна, с котором Соловьёв снялся в картине, но тот не смог помочь, уточнив: давно не виделись. 25 января тело актера кремировали.