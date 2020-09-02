Щит от излучения сотового телефона, "фантом" человеческого мозга, солнечный парус... Все это изобретения, которые сегодня воплощают в жизнь студенты и ученые российских вузов, занимаясь уникальными исследованиями. Причем иногда объединяясь в межвузовские команды. Именно такой подход заложен в основе отбора университетов для участия в новой программе стратегического академического лидерства, которую в октябре запускает минобрнауки. Мы собрали самые интересные ноу-хау.

1. Солнечный парус. Проект прошел защиту в магистратуре Дальневосточного федерального университета.

- Солнечный парус - модуль с отражающей поверхностью, чаще всего из легкого полимерного материала с тончайшим напылением алюминия, - рассказывает автор проекта Анастасия Храмцова. - Парус помогает выводить космические аппараты на нужную орбиту за счет давления солнечного света, без использования двигателей.

Команда Анастасии уже получила первую инвестицию на развитие проекта - от технопарка "Русский".

2. Щит от сотового. Международная группа ученых из Южно-Уральского госуниверситета, Уральского федерального университета и Национальной академии наук Белоруссии разработала композитный материал для электромагнитной защиты от сотовых телефонов. Проект называют прорывным. В чем суть? По мнению экспертов, электромагнитное излучение сотовых телефонов не лучшим образом воздействует на мозг, особенно у детей. Созданный уральскими учеными композит в разы ослабляет влияние такого излучения на организм, становится своеобразным щитом. Более того, он не только защищает человека, но и улучшает качественные характеристики раций и прочих устройств, в том числе для сотовой связи.

3. "Фантомозг". Модель мозга со структурным и механическим подобием реального органа разработала команда студентов НИТУ "МИСиС". "Фантомозг", как назвали его сами разработчики, позволит студентам изучать патологическую анатомию тканей. Фантомы - наиболее оптимальный вариант, однако сегодня их изготавливают из силикона, который сильно отличается от органических тканей по механическим характеристикам. Студенты МИСиС нашли выход: их "фантомозг" сделан из более близкого по характеристикам гидрогеля.