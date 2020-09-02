Суд продлил арест Сафронова по делу о госизмене

Лефортовский районный суд Москвы продлил срок ареста советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова по делу о госизмене.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Лефортовского суда, мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сафронова Ивана Ивановича, продлена на 3 месяца и 1 сутки, то есть до 7 декабря 2020 года.

При этом суд не стал удовлетворять ходатайство адвокатов об изменении подсудности и передачи дела в Мосгорсуд.

Сам Иван Сафронов до сих пор не дал показания следователю ФСБ по существу предъявленных обвинений. Как объяснил журналистам адвокат Иван Павлов, Сафронов это сделает сразу, как только следствие конкретизирует обвинение. По словам защитника, в материалах дела сейчас восемь томов, но их содержание остается тайной для защиты. Павлов также сообщил, что Иван Сафронов в настоящее время проходит амбулаторно в СИЗО психолого-психиатрическую экспертизу.