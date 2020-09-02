Сведения о трудовой деятельности будут предоставлять за 18 лет

Получить сведения о своей трудовой деятельности можно будет за период, начиная с 2002 года. Соответствующий приказ подготовлен в Минтруде.

"Формирование электронных трудовых книжек россиян началось с 1 января 2020 года, - напомнили в ведомстве. - Уже сегодня граждане могут запросить данные сведения о трудовой деятельности из информационных ресурсов Пенсионного фонда через портал Госуслуг либо личный кабинет на сайте ПФР. При этом в настоящее время получить выписку о трудовой деятельности возможно только за период с 1 января 2020 года".

Как объяснили в пресс-службе, проект нового приказа предусматривает, что любой гражданин сможет получать данные о периодах и местах своей работы на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета за 18-летний период, то есть с 1 января 2002 года.