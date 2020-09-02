В Индии найден 1200-летний текст с пугающим предупреждением

В Индии на юго-востоке страны студент-археолог Васудева Редди из Университета Йоги Вемана по указаниям местных жителей обнаружил надпись из 25 строк, выполненную на архаичном языке около 1200 лет назад.

Об открытии рассказало издание The Hindu. Оно было сделано в отдаленной деревне Чиннадудьяла в районе Кадапа. Артефакт, о котором идет речь, представляет собой сланцевую плиту. Он является частью фрагментарно сохранившегося столба, раскопанного недавно на полях местного фермера.

Надпись датирована VIII веком нашей эры, периодом правления династии Чола. Это тамильское государство возникло на юге Индии в III веке до нашей эры. Своего расцвета оно достигло в конце IX века, когда его власть распространилась на весь Тамилнад и юго-восточную оконечность Деккана. Как раз в этом регионе и расположена деревня, в которой был найден артефакт.

У ученых возникли определенные трудности с расшифровкой, так как текст выполнен на одном из "мертвых" языков. С его переводом помогли эпиграфы из Археологической службы Индии. Они пришли к выводу, что текст представляет собой запись о даровании шести мартту (это древняя индийская единица измерения) земли человеку по имени Сидьямаю.

Вероятно, этот человек был одним из браминов, служащих в храме деревни, носившей название Пидуула. Судя по языку и символам, надпись состояла из 25 строк, из которых 11 находились на одной стороне, а остальные 14 - на оборотной стороне плиты.

"В тексте также говорится, что люди, которые будут охранять эту надпись и сохранят ее для будущих поколений, получат статус тех, кто имеет право проводить обряд Ашвамедха-яга, а те люди, которые ее разрушат, совершат грех, эквивалентный причинению смерти в Варанаси", - говорит доктор Рамабрахман Веллор.

То есть надпись обещает награду одним и наказание другим. Дело в том, что обряд Ашвамедха-яга считался одним из самых важных. Его проводили только самые великие люди, как правило, это были раджи. Получается, что хранителей текста фактически обещали наделить статусом раджи.

В то же время нарушение этой "заповеди" грозило наказанием, сопоставимым с наказанием за убийство в городе мертвых Варанаси. Это один из самых древних и таинственных городов Индии, в который по сей день съезжаются десятки тысяч людей - для того, чтобы умереть своей смертью и очистить себя от всех грехов.

Археологи планируют провести дополнительные раскопки на месте обнаружения артефакта. Сама же плита теперь будет передана на хранение в местный музей.