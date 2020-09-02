Трамп расходовал на свою избирательную кампанию уже свыше 64 млн долларов

Расходы президента США Дональда Трампа на предвыборную политическую кампанию в Google, видеохостинге YouTube и на других смежных платформах приблизились к 65 млн долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Google Transparency Report.

Таким образом действующий глава государства обогнал по расходам миллиардера Майкла Блумберга, добивавшегося в нынешнем году выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии, но в итоге уступивший это место Джозефу Байдену.

Сам Байден, к слову, затратили на рекламу на вышеперечисленных платформах в общей сложности 32,58 млн долларов.

Отмечается, что Трамп активно расходовал средства на продвижение своей кандидатуры на видеохостинге YouTube, в том числе на период непосредственно перед днем голосования, который пройдет, напомним, 3 ноября.