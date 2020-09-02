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02.09.2020 14:38
Рубрика: В мире

Турфирмы Исландии массово сократят сотрудников

Текст: Владимир Шилов

В Исландии лишиться своих мест рискуют многие сотрудники туристических фирм, пишет газета Iceland Monitor. По данным издания, речь идет об увольнении тысяч человек на фоне рекордного снижения числа отдыхающих из ЕС.

Фото: Moyan Brenn/flickr.com
Иностранцы смогут кричать в Исландии, даже не приезжая в эту страну

Серьезным ударом по отрасли стало решение правительства страны ввести с 19 августа обязательный карантин для прибывающих на остров сроком от пяти дней до двух недель. По прогнозам местных аналитиков, волна увольнений до конца месяца ждет также гостиничный и ресторанный бизнес.

Согласно последним данным, в Исландии было выявлено чуть более 2,1 тыс. случаев инфицирования, 10 человек скончались. Уровень смертности здесь в разы ниже, чем в континентальной Европе.

В мире Европа Исландия Пандемия коронавируса COVID-19

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