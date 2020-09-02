Участки под аварийными домами могут отдать многодетным

Возможности использования таких участков сейчас ограничены законом. Разрешается, к примеру, строить на них жилые дома только за счет бюджета (кроме случаев, когда жителей расселили в рамках договора о развитии территории), размещать здесь лишь медицинские, образовательные объекты, устраивать парки, сады, спортплощадки и пр. Эти ограничения были введены, чтобы старые дома, зачастую расположенные в центре города, не сносили ради последующей коммерческой застройки.

Минстрой предлагает пополнить этот перечень возможностью бесплатно предоставлять освободившиеся земельные участки льготникам под индивидуальное строительство. При этом речь идет исключительно о небольших населенных пунктах - где не более 30 тысяч жителей. Получить землю смогут граждане с тремя и более детьми, при этом регионом может быть установлено требование, что они должны иметь статус очередников на жилье. Возможна передача этих участков и другим категориям граждан, если это предусмотрено федеральными или региональными законами.

Это нововведение, по мнению Минстроя, позволит значительно увеличить объемы строительства частных домов. Кроме того, в закон предлагается внести целый ряд поправок, которые должны обеспечить ускоренное финансирование программ переселения из аварийных домов.