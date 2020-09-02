United Airlines сократит 16 370 рабочих мест из-за пандемии

Авиакомпания United Airlines приняла решение уволить 16 370 сотрудников с 1 октября, когда истечет срок федеральной помощи авиационным компаниям. Это решение принято на фоне глубокого кризиса, вызванного пандемией, который продолжает разрушать авиационную отрасль, сообщает Reuters. Сокращения в United коснутся, среди прочего, 2850 пилотов, 6920 бортпроводников, 2010 механиков и 1400 руководящих и административных сотрудников, хотя переговоры с пилотами об уменьшении окончательного числа увольняемых все еще продолжаются.

В авиакомпании United, чей офис находится в Чикаго, до начала пандемии работало более 90 тысяч сотрудников, прежде чем в марте из-за вспышки заболевания в мире и США произошла практически полная блокировка авиасообщения. В июле руководство компании предупредило, что 36 тысяч сотрудников находятся под угрозой вынужденного увольнения, поскольку спрос на авиаперелеты остается крайне низким. По словам официальных лиц United, около 7400 сотрудников выбрали досрочную пенсию или уход в вынужденные отпуска, а компания работает над несколькими другими программами добровольных временных отпусков, чтобы еще больше оптимизировать штат персонала.

В марте американские авиакомпании получили 25 миллиардов долларов в виде стимулирующих пакетов помощи со стороны Белого дома, предназначенных для компенсации зарплат и защиты рабочих мест. Срок действия этих мер были предусмотрены до конца сентября, поскольку авиационная отрасль надеялась на быстрое восстановление от пандемии.

При этом в условиях, когда средства на оказание финансовой помощи на спасение рабочих мест в США заканчиваются, а восстановления воздушного сообщения по-прежнему не предвидится, авиакомпании и профсоюзы активно лоббируют в Вашингтоне программу выделения дополнительных 25 миллиардов долларов в качестве нового пакета помощи. Однако переговоры перевозчиков и политиков зашли в тупик, поскольку конгресс до сих пор не достиг соглашения с Белым домом по выделению более масштабного пакета помощи в связи с коронавирусом.

По оценкам финансовых экспертов, американские пассажирские авиалинии в совокупности теряют более 5 миллиардов долларов в месяц из-за того, что примерно треть авиапарка остается на приколе в воздушных гаванях. Сам спрос на пассажирские перевозки, по состоянию на начало сентября, снизился примерно на 70 процентов, и в среднем летающие самолеты сейчас заполнены наполовину. В компании United на сентябрь запланировано на 63 процента рейсов меньше, чем год назад. Президент Дональд Трамп заявил, что его администрация поможет авиакомпаниям США, но не сообщил никаких подробностей относительно того, какие меры будут приняты.

American Airlines - конкуренты United Airlines - на прошлой неделе заявили, что уволят 19 тысяч сотрудников без оказания им федеральной помощи. С учетом вынужденных отпусков и увольнений количество 140 тысяч сотрудников, которые были до пандемии, сократится на 30 процентов. Delta Air Lines планирует уволить почти две тысячи пилотов, но не сообщает, сколько рабочих мест, включая бортпроводников и механиков, находятся под угрозой сокращения.