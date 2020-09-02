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02.09.2020 13:40
Рубрика: В мире

В Иерусалим запретили въезд дизельному транспорту

Текст: Константин Волков

С сентября в Иерусалим запрещен въезд дизельного транспорта, если только он не оборудован фильтром, задерживающим более 98 процентов частиц сажи. Об этом сообщает муниципалитет Иерусалима.

Фото: Israel Antiquities Authority
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Данный шаг - это очередной этап программы, призванной сделать Иерусалим первым в мире "городом чистого воздуха", которая реализуется при поддержке Министерства защиты окружающей среды Израиля и муниципалитета Иерусалима. По всему городу власти установили предупреждающие знаки.

При этом государство субсидирует 50 процентов стоимости установки фильтра. На сайте муниципалитета указан список мастерских, которые обладают соответствующей лицензией.

Подобные программы также начинают действовать в Тель-Авиве и Хайфе.

Власти надеются, что такие меры помогут улучшить здоровье жителей, а также привлекут в эти города больше туристов.

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