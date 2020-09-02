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02.09.2020 23:23
Рубрика: Общество

От 18 и старше

Вакцину испытают добровольцы 60+
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Столичный выпуск № 197(8251)
В пострегистрационных исследованиях вакцины "Спутник V" примут участие люди пенсионного возраста, сообщил директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Очевидно, создатели вакцины решили совместить заключительную фазу испытаний вакцины на двух возрастных группах - трудоспособных, потенциально более здоровых людях, и пенсионерах, успевших накопить хронические недуги. Ранее в минздраве заявляли, что вакцинацию пенсионеров начнут только после полного завершения клинических исследований.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Собственно, о том, что условия тестирования изменились, стало ясно уже несколько дней назад - с момента, когда стартовал набор добровольцев. На сайте московского правительства, где можно подать заявку на участие в испытаниях, указано, что верхнего ограничения по возрасту нет.

"Я думаю, что когда пойдут пострегистрационные испытания, одной из задач этих испытаний, которые начнутся в ближайшие пять-шесть-семь дней, являются исследования и группы добровольцев, которым больше шестидесяти, 70, 80 лет", - пояснил Александр Гинцбург. Сам он, кстати, привился еще весной, несмотря на свой возраст (69 лет), и говорит, что перенес вакцинацию без каких-либо побочных явлений.

В минздраве также подтвердили, что разрешение на такой дизайн исследований есть. "К участию в больших пострегистрационных клинических исследованиях вакцины "Гам-КОВИД-Вак" (Sputnik V) для профилактики COVID-19, допущены граждане в возрасте старше 18 лет. Верхнее ограничение по возрасту добровольцев протоколом исследования не установлено", - сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Разработчики вакцины, очевидно, уверены в ее безопасности, хотя публикации в рецензируемом медиздании (как того требуют международные правила при проведении испытаний новых лекарств) пока не вышло. Академик Гинцбург обещал, что результаты всех фаз исследований обнародуют до конца августа. Правда, неофициально "РГ" подтвердили, что статья уже сдана в печать и выйдет в свет буквально на днях. Возможно, после этой публикации станет меньше вопросов по поводу совмещения сроков тестирования вакцины. Пока же ученые успокаивают: никаких серьезных осложнений у добровольцев, которым уже была введена вакцина на предыдущих стадиях испытаний, не было. Ведущий специалист Центра Гамалеи Федор Лисицын заявил в телеинтервью "Россия-24", что "список 144 побочных эффектов, о котором писали в прессе, - это все осложнения уровня любой вакцинации, это даже не осложнения, а наблюдаемые эффекты".

Общество Здоровье Правительство Минздрав Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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