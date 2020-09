Картину состояния российской науки и инноваций представил НИУ "Высшая школа экономики". Это основательный сборник разных статистических данных о научных кадрах и финансировании науки, ее материально-технической базе, коммерциализации технологий, отношении общества к науке и т.д. Что можно выделить в этом море цифр?

Прежде всего резкий рост науки в вузах. Если в 2010 году научные подразделения были в 15 процентах университетов, то в 2018-м они работали уже в 23 процентах. Немного, но все же увеличилась доля промышленных предприятий, имеющих научные подразделения: с 6,8 до 10,6%. Многих может удивить такой факт: доля научно-исследовательских организаций уменьшилась с 52,7% до 39,8%. Конечно, наша наука попадала в суровые передряги, но чтобы такое падение? На самом деле все не так трагично. За последние годы целый ряд малочисленных институтов вошли в состав крупных. Но главное, что доля финансирования научных институтов в общих затратах возросла с 55,4 до 56,2%. Рост небольшой, особенно на фоне ведущих стран, с которыми намерены конкурировать на рынке высоких технологий.

Есть хотя бы какие-то признаки, что наш бизнес повернется лицом к нашей науке? Ведь по самым оптимистическим расчетам его доля во внутренних затратах на исследования и разработки не превышает 25-30 процентов, в то время как в ведущих странах картина обратная. Там бизнес берет на себя до 80 процентов расходов на науку. Автор сборника сообщает: за период 2010-2018 годы у нас эта доля выросла с 25,5 до 29,5%, а доля средств государства - снизилась с 70,3 до 67%. То есть если положительные признаки и появились, но они, мягко говоря, не впечатляют. Не удивительно, что мы продаем намного меньше высоких технологий, чем закупаем. Пассивный баланс платежей практически по всем категориям соглашений составил в 2018 году 1,7 миллиарда долларов.

Все больше публикаций наших ученых в престижных базах данных

Авторы сборника отмечают устойчивый рост числа публикаций и цитирований наших ученых в самых престижных базах данных Scopus и Web of Science. В Scopus показатель увеличился с 0,97% в 2010 г. до 1,95% в 2018 году, а в Web of Science - с 1,04% до 1,86%. В конкретных цифрах это выглядит так: число высокоцитируемых публикаций российских авторов в Scopus в 2010 г. составляло 144, а к 2018 г. увеличилось до 458. В Web of Science - 106 и 276 соответственно.