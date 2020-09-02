Новости

Путин поручил доработать законопроект о поиске по геолокации 20:23
Сведения о трудовой деятельности будут предоставлять за 18 лет 20:18
Сильвио Берлускони заразился COVID-19 20:10
Песков заявил о готовности РФ взаимодействовать с ФРГ по ситуации с Навальным 19:51
Захарова: Заявления Берлина по Навальному бездоказательны 19:49
Путин рекомендовал подготовить рейтинг вузов в сфере культуры 19:40
Путин поручил ежегодно проводить исторические школы 19:26
Вышел русский тизер 4-го сезона "Фарго" - с датой премьеры в России 19:22
В петербургских школах будут дежурить медики для выявления детей с ОРВИ 19:14
Путин рекомендовал анализ итогов наблюдения за общероссийским голосованием 19:14
Путин поручил разработать механизм финансирования лечения тяжелобольных детей 19:13
Разработчики: "Новичок" не был применен при отравлении Навального 19:10
Реставраторы обнаружили в бельгийском фонтане шкатулку с сердцем мэра 18:56
Сергей Семак стал жертвой мошенников 18:52
До конца недели в столице возможны пробки в 9 баллов 18:49
​В 20 тоннелях Москвы теперь можно безопасно перестроиться 18:49
Московская ночная велогонка перекроет 5 сентября ряд центральных улиц 18:36
В Трудовом кодексе пропишут критерии для оценки нарушений в сфере труда 18:23
Почти половина россиян считают, что Вторая мировая война началась в 1941-м 18:23
Apple планирует продать 75 млн новых iPhone до конца года 18:14
Спартаковец Джордан Ларссон интересен четырем клубам 18:12
Под Ульяновском водитель легковушки сбил трех девочек 18:07
В NASA выбрали будущие миссии для изучения космической погоды 18:02
Российский список Forbes вновь возглавил Владимир Потанин 18:00
Неймар заразился коронавирусом 17:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Полиция будет проверять подготовку водителей
Полиция будет проверять подготовку водителей
Что изменится в жизни россиян в сентябре
Что изменится в жизни россиян в сентябре
Телеканал "Россия 1" покажет новый фильм-расследование о теракте в Беслане
Телеканал "Россия 1" покажет новый фильм-расследование о теракте в Беслане
02.09.2020 20:17
Рубрика: Общество

Зачетный плюс

Вузовская наука пошла в рост
Текст: Андрей Меркулов
Российская газета - Федеральный выпуск № 197(8251)
Картину состояния российской науки и инноваций представил НИУ "Высшая школа экономики". Это основательный сборник разных статистических данных о научных кадрах и финансировании науки, ее материально-технической базе, коммерциализации технологий, отношении общества к науке и т.д. Что можно выделить в этом море цифр?

Прежде всего резкий рост науки в вузах. Если в 2010 году научные подразделения были в 15 процентах университетов, то в 2018-м они работали уже в 23 процентах. Немного, но все же увеличилась доля промышленных предприятий, имеющих научные подразделения: с 6,8 до 10,6%. Многих может удивить такой факт: доля научно-исследовательских организаций уменьшилась с 52,7% до 39,8%. Конечно, наша наука попадала в суровые передряги, но чтобы такое падение? На самом деле все не так трагично. За последние годы целый ряд малочисленных институтов вошли в состав крупных. Но главное, что доля финансирования научных институтов в общих затратах возросла с 55,4 до 56,2%. Рост небольшой, особенно на фоне ведущих стран, с которыми намерены конкурировать на рынке высоких технологий.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
Курчатовский институт предложили полностью освободить от экспертизы РАН

Есть хотя бы какие-то признаки, что наш бизнес повернется лицом к нашей науке? Ведь по самым оптимистическим расчетам его доля во внутренних затратах на исследования и разработки не превышает 25-30 процентов, в то время как в ведущих странах картина обратная. Там бизнес берет на себя до 80 процентов расходов на науку. Автор сборника сообщает: за период 2010-2018 годы у нас эта доля выросла с 25,5 до 29,5%, а доля средств государства - снизилась с 70,3 до 67%. То есть если положительные признаки и появились, но они, мягко говоря, не впечатляют. Не удивительно, что мы продаем намного меньше высоких технологий, чем закупаем. Пассивный баланс платежей практически по всем категориям соглашений составил в 2018 году 1,7 миллиарда долларов.

Все больше публикаций наших ученых в престижных базах данных

Авторы сборника отмечают устойчивый рост числа публикаций и цитирований наших ученых в самых престижных базах данных Scopus и Web of Science. В Scopus показатель увеличился с 0,97% в 2010 г. до 1,95% в 2018 году, а в Web of Science - с 1,04% до 1,86%. В конкретных цифрах это выглядит так: число высокоцитируемых публикаций российских авторов в Scopus в 2010 г. составляло 144, а к 2018 г. увеличилось до 458. В Web of Science - 106 и 276 соответственно.

Общество Наука

Главное сегодня

Кремль подтвердил подготовку речи Путина на Генассамблее ООН
Минэнерго: Спрос на нефть окончательно восстановится в 2021 году
Лавров предостерег Запад от попыток оторвать Беларусь от России
Памфилова: Выборы в сентябре не нарушат учебный процесс в школах
Минпромторг предложил отменить жалобные книги
Чем российских школьников и студентов встретит новый учебный год
Как родители контролируют детей в интернете