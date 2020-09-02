В Камбодже умер главный палач Пол Пота

"Товарищ Дуч", главный палач красных кхмеров, умер в Камбодже. Он был начальником самой печально известной тюрьмы Камбоджи, бывшей Кампучии, во время режима геноцида диктатора Пол Пота. По оценкам Guardian, Кайнг Гюк Ив мог быть причастен к убийству около 14 тысяч камбоджийцев в тюрьме Туол Сленг. Сам палач, которому в момент смерти было 77 лет, на заседании международного трибунала, приговорившего его к пожизненному заключению, признался в гибели около 12800 человек.

"Товарищ Дуч" считался главным палачом во время правления Пол Пота, когда было убито около 1,7 миллиона человек, четверть населения Камбоджи, в период с 1975 по 1979 годы. Тюрьма, бывшая средняя школа Пномпеня, в настоящее время является памятником жертвам зверств режима Пол Пота.

Кайнг Гюк Ив стал первым командиром красных кхмеров, осужденным в 2010 году за преступления против человечности, после того, как Международный трибунал ООН отклонил его апелляцию, в которой он утверждал, что был младшим должностным лицом и выполнял приказы свыше. Через тюрьму Туол Сленг в центре Пномпеня, с кодовым названием "S-21", в конце 1970-х годов прошли тысячи мужчин, женщин и детей, прежде чем их убили красные кхмеры. Большинство из них были замучены до смерти за преступления, которые не совершали. Отправкой их на полигоны лично командовал сам палач, которому было поручено "разнести в клочья" предателей и контрреволюционеров. Для красных кхмеров этим лицом мог быть кто-угодно, от школьных учителей до детей, беременных женщин и "интеллектуалов", которые носят очки.

Большую часть тюремного персонала составляли необразованные мальчики-подростки. Кайнг Гюк Ив говорил, что их можно легко обучить, потому что они "похожи на чистый лист бумаги". "Товарищ Дуч", бывший учитель математики, отличался навязчивым вниманием к деталям и тщательно следил за порядками в тюрьме, которую часто хвалил Пол Пот. "Ничто в бывшем здании школы не происходило без одобрения Дуча. Его контроль был тотальным", - писал фотограф и писатель Ник Данлоп, который обнаружил Дуча в 1999 году у тайской границы и сдал его местной полиции.