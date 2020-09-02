У республики, как известно, нет выходов к морю, но это, тем не менее, не помешало ей в 1920-х годах начать строить собственный флот. Первые суда - теплоходы "Прогресс Киргизстана" и "Пионер" - заложили на верфи близ села Джергалчак на южном берегу Иссык-Куля. Этим кораблям предстояло ходить на высоте свыше 1,6 тысячи метров над уровнем моря.

При попутном ветре

Иссык-Куль открыли для судоходства еще до Октябрьской революции 1917 года. По озеру курсировали три-четыре баркаса, принадлежащие местным лесопромышленникам Решетникову и Сулейменову. Это были старые деревянные посудины, приводимые в движение парусами, которые тянули за собой баржи с бревнами. Двигаться они могли только при попутном ветре. Их переход от поселка Рыбачьего на западном берегу до Пржевальска на восточном занимал до двух месяцев.

В 1920-х годах на Тянь-Шань из Азова приехали два корабельщика Александр Щетина и Семен Коростылев. Они построили здесь суда нового на тот момент поколения - парусник "Коммунар", баркасы "Азов", "Иссык-Куль", "Красный Восток" и "Юный коммунар". Эти суда стали обслуживать водный участок так называемого Семиреченского тракта, перевозя коммерческие грузы. Каждое судно оснащалось необычной системой парусов, пригодных для использования при любом ветре. На баркасах перевозили зерно, уголь и лес. Однако в 1924 году тракт прекратил свое существование, и корабли ушли в затон. Вспомнили о них лишь через год, но к тому времени некоторые из-за отсутствия ремонта пришли в негодность.

Наступил 1925 год. В Киргизии прочно установилась советская власть, но большевикам приходилось нелегко. Им пришлось одновременно бороться с неграмотностью населения, противостоять басмачам и поднимать экономику. На тот момент в республике по большей части грузы перемещались гужевым способом. Однако весной и осенью дороги становились практически непроходимыми. Да и много ли перевезешь на телегах? В Иссык-Кульской области основной упор решили сделать на судоходство.

Корабельных дел мастера

Создать современный флот на Иссык-Куле поручили Николаю Федотьеву, незадолго до этого приехавшему в республику. Ему передали два судна, еще остававшиеся на плаву, для обслуживания строящейся в Джергалчаке верфи, доставляя туда грузы, поступающие из центра.

- Строительством занимались специально прибывшие в республику корабельные плотники, которыми руководил Петр Чесноков, - рассказал бывший глава Иссык-Кульского пароходства Таалайбек Мукашев. - Менее чем за две недели у верфи соорудили хлебопекарню, баню, жилые бараки и эллинг. Лес, а это были громадные тянь-шаньские ели, доставляли на волах, доски для обшивки судов выпиливали вручную. Строили добротно, на совесть. В общем, прошло менее года, и два корабля "Прогресс Киргизстана" и "Пионер" были готовы. Их спустили на воду в июне 1926 года. Первыми капитанами киргизского флота стали Тимофей Черногор, возглавивший "Пионер", и Дмитрий Колесников, командовавший "Прогрессом Киргизстана".

Со спуском судов на воду началось активное развитие региона. На перевозку груза уходило гораздо меньше времени, что сказалось на его количестве. Преодолеть расстояние от Пржевальска до Рыбачьего теперь можно было за сутки. Если для перегона скота с одного берега на другой требовалось около двух недель, то на судах животных доставляли менее чем за 18 часов.

Особенно преуспел в развитии город Рыбачье. Если в 1925-1926 годах здесь насчитывалось около сотни глинобитных домиков, то с началом работы пароходства в населенном пункте появилось несколько причалов, элеватор, лесопильный завод и даже отделение госбанка.

"В Рыбачье везли зерно, которое потом уже переправляли в столицу и другие города, фрукты, картофель, кожу, лес. Назад везли керосин, строительные материалы и другие товары. Все погрузочно-разгрузочные работы шли вручную, что сказывалось на времени стоянки судов. В общей сложности каждая морская транспортная единица в месяц совершала по десять рейсов", - пишет в своих воспоминаниях капитан Дмитрий Колесников.

Рейс в будущее

В 1966 году Иссык-Кульское пароходство пополнилось новыми судами "Норд", "Зюйд", "40 лет Киргизстану" и даже танкером "Генерал Панфилов". Чтобы сберечь уникальную природу горного озера, советское правительство приняло решение как можно меньше использовать при перевозке грузов автомобильный транспорт, а больше работать с водным. Убивали, так сказать, сразу двух зайцев. Во-первых, сохраняли экологию, а во-вторых, увеличивали срок годности автомагистрали.

Прошло 95 лет. Иссык-Кульское пароходство, увы, практически стало историей. После распада Советского Союза перевозка судами оказалась экономически невыгодной. Нарушились годами налаженные хозяйственные связи, упали грузообороты, сократился тоннаж. Сейчас на балансе пароходства сохранилось лишь несколько малотоннажных судов, переоборудованных под прогулочные яхты. Большие же суда были распилены на металлолом и отправлены на переплавку в Китай. Вместе с ними в небытие ушло славное прошлое самого высокогорного в мире флота, которому не нашлось места в условиях рыночной экономики.

Кстати

Из отчета главного бухгалтера Иссык-Кульского пароходства Чухлова за 1927 год:

"Теплоходами было перевезено 72 тысячи тонн грузов, включая лес и 9 860 человек пассажиров".