Эксперты министерства труда и социального развития Киргизии будут раз в три года оценивать баланс спроса и предложения на рынке труда республики и, в соответствии с полученными результатами, рекомендовать учебным заведениям, специалистов каких профессий необходимо готовить.

Как поясняют в ведомстве, это будет вторая попытка реализовать подобный проект в республике. В начале 2000-х тогда еще министерство труда, миграции и молодежи Киргизии разработало методику прогнозирования потребности в трудовых ресурсах, которую утвердили в правительстве республики. Главная цель - предоставлять минобразования КР раз в пять лет развернутую информацию для эффективной подготовки квалифицированных кадров в учебных заведениях республики.

Почему в ведомстве решили отказаться от уже действующей методики прогнозирования и перейти к новой? Как считают в министерстве, существующий механизм не дает четкой картины положения дел на рынке труда. Причин этому несколько.

Во-первых, некоторые госорганы не предоставляют исследователям вовремя или вообще не предоставляют необходимую информацию. Во-вторых, у чиновников нет прямых связей с предприятиями республики, отсутствуют совместные базы данных. В-третьих, в связи с ограниченными финансовыми ресурсами не проводятся опросы работодателей. Последнее является, пожалуй, самым главным в списке причин.

Учитывая все это, в Чуйской области КР еще в 2019 году провели апробирование двух новых методик - анализа спроса на квалифицированную рабочую силу и планирования приема в различные учебные заведения страны на основе полученных результатов.

Тестирование - проводилось оно на действующих предприятиях области - назвали успешным. Исследователям, к примеру, удалось выявить специальности, на которые есть хороший спрос на рынке труда. "Были определены тенденции роста и сокращения рабочей силы по профессиям на период до трех лет, проанализированы дефицит кадров и соотношение между спросом и предложением, подготовлены рекомендации для учебных заведений и госорганов. Для последних - по совершенствованию системы сбора статистических данных о рынке труда", - отметили в министерстве.

Теперь методики должны одобрить в правительстве КР. Их практическое применение, как поясняют в минтруда, позволит уменьшать риски избытка или, наоборот, нехватки квалифицированных специалистов в различных отраслях экономики страны.

- Методики нацелены на те процессы, в которых рынку труда не удается поддерживать равновесие между спросом и предложением, в результате чего появляется, к примеру, заметный дефицит кадров. Механизмы способны выявлять такие отклонения, после чего можно давать рекомендации системе образования, - пояснили в ведомстве.

После утверждения методик эксперты будут раз в три года собирать информацию о почти 10 тысячах различных предприятий и фермерских хозяйств по всей республике.

Справка "РГ"



По официальным данным, к первому июля 2020 года численность занятого населения республики превысила 2,3 миллиона человек. Уровень общей безработицы - 6,3 процента (156 тысяч человек), официальной - 3,1 процента.

Количество вакантных рабочих мест, заявленных к указанной дате, составило 10334 единицы. В основном это вакансии газоэлектросварщиков, парикмахеров, бухгалтеров, поваров, швей, портных, электромонтажников, водителей и других.



В службы занятости обратились 62490 человек. Большинство получили консультации по вопросам законодательства о труде, возможности профобучения и переобучения, выбора профессии. Трудоустроено 6939 граждан.