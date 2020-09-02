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02.09.2020 09:42
Рубрика: В мире

В Киргизии третьи сутки подряд выявляют менее 100 новых случаев COVID-19

Текст: Артем Петров (Бишкек)

В Киргизии резко сократилось количество выявляемых новых случаев коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии. По данным министерства здравоохранения страны, третьи сутки подряд в республике регистрируют менее 100 заразившихся COVID-19.

Фото: Пресс-служба правительства КР
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На утро второго сентября в КР выявили 78 случаев пневмонии и коронавирусной инфекции (первого сентября - 60, 31 августа - 78). При этом за три последних дня, по данным минздрава, выздоровело 697 человек, двое скончались.

Всего в Киргизии зарегистрировано более 44 тысяч случаев пневмонии и COVID-19. Умерли 1 тысяч 60 человек.

В министерстве здравоохранения говорят об улучшении эпидемиологической ситуации в республике. В столице КР, тем временем, на днях законсервировали последний внебольничный стационар, в котором осуществлялся прием и оказание медицинской помощи заболевшим COVID-19 и пневмонией.

Фото: Толкун Дайырбекова
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Всего в Бишкеке в июле-августе 2020-го в разных районах было открыто более 10 внебольничных дневных и ночных стационаров, в которых медики и волонтеры принимали пациентов. Это позволило значительно снизить нагрузку на медучреждения в самый пик распространения вируса, когда ежедневно в КР регистрировали до тысячи случаев заболевания.

Всего, по официальным данным, в стационары обратилось более 100 тысяч жителей города.

В мире экс-СССР Киргизия Пандемия коронавируса COVID-19

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