Кабинет министров республики утвердил план по обеспечению социальной стабильности и устойчивости экономики Киргизии до конца 2020 года. С помощью конкретных мер в правительстве планируют помочь населению страны в целом и предпринимателям в частности преодолеть негативные последствия ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.

В кабмине, в первую очередь, намерены обеспечить охрану здоровья граждан КР. "Для этого, в том числе, будут строить и оснащать современным оборудованием новые инфекционные больницы, готовить компетентные кадры для системы здравоохранения. На случай ухудшения эпидемиологической ситуации в республику поставят два мобильных госпиталя, автомобили скорой медицинской помощи, создадут необходимый запас лекарственных средств и медизделий", - пояснили в правительстве.

В стране, как заверили в кабинете министров, продолжится цифровизация. "Переход на дистанционный формат обучения в сфере образования является логическим продолжением политики государства по внедрению в КР инновационных технологий, с помощью которых будут создавать учебные материалы и видеоконтент для школьников и студентов", - отметили разработчики плана.

Одним из приоритетов работы кабмина станет дальнейшая поддержка социально уязвимых слоев населения страны и повышение социальных гарантий пенсионерам.

Что касается мер по обеспечению устойчивости экономики и финансовой системы КР, то их в правительстве назвали ключевыми для развития страны. Это поддержка предпринимательского сектора, создание благоприятной бизнес-среды, совершенствование механизмов налогового и таможенного администрирования, предоставление деловым кругам государством льготных займов, отсрочка обязательств предпринимателей по кредитам в коммерческих банках, повышение эффективности работы институтов по поддержке бизнеса.

Кстати, через несколько дней после обнародования плана глава кабинета министров КР Кубатбек Боронов объявил об освобождении на год от уплаты налогов малого бизнесом с объемом товарооборота до восьми миллионов сомов. "Сдавать налоговые отчеты не надо. Кроме того, для всех предпринимателей упростят процедуру заполнения единой налоговой декларации. Это хорошая поддержка", - добавил премьер.

Вместе с тем, по словам Кубатбека Боронова, среди приоритетов остается и борьба с теневой экономикой в стране. В этом направлении государство уже реализует несколько проектов. Речь идет о внедрении электронных счетов-фактур, автоматизированной системы управления автозаправочными станциями, электронной товарно-транспортной накладной, виртуальных контрольно-кассовых машин.

- Можно сказать, что фискализация налоговых процедур дает свои результаты, - отметил глава правительства КР. - К примеру, Государственная налоговая служба в июле собрала 6,859 миллиарда сомов, перевыполнив план на девять процентов. По сравнению с аналогичным показателем прошлого года налогов собрано на 550 миллионов сомов больше.

По мнению Кубатбека Боронова, постепенно восстанавливается и деятельность малого бизнеса в стране. Об этом свидетельствует количество выданных в последние месяцы патентов на ведение предпринимательской деятельности: в январе-феврале 2020-го - 95 тысяч патентов, в марте - 20 тысяч, июле-августе - 75 тысяч.

- Проводимая работа уже дает определенные положительные результаты, однако это только первые шаги. Принимаемые меры должны отвечать главным критериям - это поддержка честного бизнеса, борьба с коррупционными проявлениями и создание здоровой конкуренции. Борьба с теневым бизнесом и повышение степени открытости экономики - задача непростая, но важная. Поэтому мы будем и дальше продвигать реформы. Впереди еще очень много работы, - добавил премьер-министр.