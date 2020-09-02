В Кремле нет данных от ФРГ об отравлении Навального

В Кремль не поступали данные из Берлина о том, что блогер Алексей Навальный был якобы отравлен веществом из группы "Новичок".

"Нет, до нас такая информация не доводилась", - сказал ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос, в курсе ли этих выводов Кремль.

Правительство ФРГ сегодня заявило, что Навальный подвергся воздействию вещества из группы "Новичок". Спецлаборатория Бундесвера провела токсикологическое исследование анализов пациента и обнаружила не вызывающие сомнений доказательства присутствия химического нервно-паралитического отравляющего вещества из группы "Новичок", заявил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт. Канцлер ФРГ Ангела Меркель провела совещание с министрами. "Правительство ФРГ самым решительным образом осуждает это нападение",- заявил Зайберт. МИД ФРГ проинформирует посла России о результатах исследования, сказал он.