В Кремле рассчитывают на детальное разбирательство по делу Сафронова

В Кремле рассчитывают, что дело советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова будет рассмотрено детально и в строгом соответствии с законом.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков затруднился ответить, докладывали ли Владимиру Путину информацию с доказательствами вины Сафронова. "В силу особого характера этого дела она засекречена, поэтому я не могу вам точно сказать, докладывалась ли она президенту", - пояснил он.

На вопрос, насколько глава государства заинтересован в этом деле и запрашивал ли какие-то данные у спецслужб, представитель Кремля пояснил: "Разумеется, речь идет о журналисте, но давайте не забывать, что это не единственное дело по подозрению в госизмене, которое рассматривается в различных судебных инстанциях РФ, по которым ведется следствие". "Поэтому, конечно, у президента нет ни возможности, ни намерения держать под своим плотным контролем каждое из них", - сказал он.

"Но, безусловно, мы рассчитываем на абсолютно детальное разбирательство в строгом соответствии с соответствующими законами РФ", - заключил Песков.