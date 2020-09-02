Минобороны РФ рассекретило очередной пакет уникальных секретных документов. На этот раз они посвящены трем завершающим Вторую мировую войну крупным военным операциям. Новый мультимедийный раздел "Закономерный финал" рассказывает о Маньчжурской стратегической, Южно-Сахалинской наступательной и Курильской десантной операциях. Посетители раздела могут ознакомиться с уникальными историческими документами из фондов Центрального архива военного ведомства.

На всеобщее обозрение выложены детали вышеупомянутых военных операций, рассекречены журналы боевых действий, политические донесения, приказы, описания переговоров советских и японских военачальников, схемы боевых действий. Кроме того, впервые опубликованы уникальные фотографии времен советско-японской войны, наградные листы на героев-красноармейцев, информационные сводки и газетные публикации за 1945-й год.

Маньчжурская стратегическая наступательная операция продлилась с 9 августа по 2 сентября 1945 года. Это основная операция советско-японской войны, которая была осуществлена силами Забайкальского, 1-го Дальневосточного и 2-го Дальневосточного фронтов, а также Тихоокеанского флота, Амурской флотилии, войск Приморского, Хабаровского и Забайкальского пограничных округов и Монголии.

9 августа войска Красной Армии перешли в наступление и пересекли на широком фронте границу Маньчжурии в Приморье, на Хабаровском направлении, в Забайкалье и в Монголии, вторглись на территорию противника и начали военные действия против японской армии. Помощь красноармейцам оказали партизанские отряды 8-й китайской народно-революционной армии.

Начав наступление, советские войска за короткое время овладели стратегически важными административными центрами Маньчжурии. При этом на своем пути войска Красной Армии сталкивались с ожесточенным сопротивлением противника в сильно укрепленных районах. Кроме того, нашим частям приходилось продвигаться в условиях бездорожья, через разлившиеся реки и сплошные болота. Одним из сильных и хорошо оборудованных в инженерном отношении опорных пунктов являлся Фуцзиньский узел сопротивления. Оборона города Фуцзинь была построена на оборудованных внутри каменных построек дотах и дзотах. На вышках с бронированными колпаками, окружавших город, прикованные к пулеметам солдаты-смертники вели шквальный пулеметный огонь.

Согласно архивным документам, практика использования смертников широко применялась японцами: они охотились на советских офицеров и генералов, нападая на них с холодным оружием, обвязывались гранатами и бросались под танки, автомашины, врывались в группу советских военнослужащих и подрывали себя. Иногда большие группы смертников, обвязанных минами, образовывали "живое" противотанковое минное поле. "Несмотря на слепой фанатизм и самопожертвование, смертники желаемого успеха не достигли. В большинстве своем они расстреливались огнем из автоматов, и только в единичных случаях они достигали цели", - отмечается в историческом документе.

Чтобы ускорить процесс сдачи в плен японских войск, а также исключить возможность эвакуации и уничтожения материальных ценностей, были высажены воздушные десанты в Мукдене, Чанчуне и других городах.

"За период с 17 по 19 августа 1945 года капитулировали 13,8 тыс. японских солдат и офицеров, в том числе один генерал-майор - комендант Хайларского укрепрайона Номура", - сообщается в боевом донесении начальника штаба Забайкальского фронта.

В результате Маньчжурской стратегической наступательной операции частями Красной Армии была разгромлена японская Квантунская армия, освобождены Северо-Восточный Китай (Маньчжурия) и Северная Корея.

В ознаменование победы над Японией И.В. Сталин приказал дать салют. Фото: Министерство обороны РФ

Южно-Сахалинская наступательная операция началась 11 августа и завершилась 25 августа 1945 года. Проведение операции по овладению Южным Сахалином было возложено на 16-ю армию 2-го Дальневосточного фронта под командованием генерал-майора Леонтия Черемисова и Северную Тихоокеанскую флотилию. На 9-й день упорных и ожесточенных боев сопротивление противника было сломлено, советские войска заняли город Котон и окончательно овладели укрепрайоном.

16 августа также была проведена высадка первого эшелона советского десанта в порт Торо. 17 августа из Торо десантники пошли в наступление на юг и заняли расположенный рядом порт Эсутору, куда также был высажен небольшой десант. Из-за упорного сопротивления подразделений местных резервистов бои в районе Торо и в окрестностях соседнего города Эсутору продолжались почти двое суток.

Отмечается, что, освобождая Дальний Восток, бойцы Красной Армии становились свидетелями фактов злодеяний, совершенных японскими захватчиками при отступлении. Перед бегством из города Сахалян японцы зверски убили политических заключенных в тюрьме военной миссии.

"С целью опорочить, вызвать ненависть и злобу к Красной Армии японцы осуществляли зверские провокации. В городе Ванемяо при отступлении японские оккупанты переоделись в форму красноармейцев, а затем открыли огонь по мирным жителям - детям, женщинам, старикам, выживших добивали ножами", - говорится в одном из архивных документов.

3 сентября 1945 года по приказу Верховного Главнокомандующего Иосифа Сталина в ознаменование победы над Японией в 21 час в Москве был дан салют

Рассказывается, что в русле старой реки красноармейцы обнаружили около 500 трупов женщин, детей и стариков.

В Курильской десантной операции, начавшейся 18 августа 1945 года, были задействованы войска Камчатского оборонительного района и Петропавловской военно-морской базы Тихоокеанского флота. Десант в условиях густого тумана высадился на остров Сюмусю, находившийся наиболее близко к полуострову Камчатка и являвшийся главной базой японцев. В задачу десанта входил не только захват острова, но и задача не допустить отхода вражеских сил на другие острова.

В результате слаженных действий высаженный десант сумел быстро прорвать сильную оборону противника, занять важные опорные пункты и продержаться до подхода артиллерии и войск, отразив при этом все атаки танков и пехоты противника. Войска японцев, оказавшись в безвыходном положении, приняли решение капитулировать.

К 23 августа советские войска заняли порты Катаока, Касивабара (Северо-Курильск), овладели островом Шумшу и заняли северо-восточную часть острова Парамушир. В тот же день противник сложил там оружие.

3 сентября 1945 года по приказу Верховного Главнокомандующего Иосифа Сталина в ознаменование победы над Японией в 21 час в Москве был дан салют.