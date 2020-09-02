В NASA выбрали будущие миссии для изучения космической погоды

NASA назвала проекты по изучению околоземного пространства, которые стали претендентами на реализацию в классе Medium-Class Explorer. Это пять "полуфиналистов". Они получат по 1,25 миллиона долларов и девять месяцев на дальнейшую доработку, после чего назовут два варианта, которые и будут готовиться к запуску на орбиту, пишет Naked Science.

Главным объектом изучения для всех проектов станет "космическая погода", влияние солнечной активности на околоземное пространство, атмосферу и магнитное поле Земли.

Проект STORM: околоземная "погода" направлен на создание мощной системы мониторинга потоков солнечного ветра и его взаимодействия с магнитосферой Земли. Проект HelioSwarm: солнечный ветер - наблюдение за солнечным ветром с помощью флотилии из девяти спутников SmallSat для получения трехмерной картины турбулентных потоков частиц. Проект MUSE: солнечная корона - ожидается, что аппарат сможет вести наблюдения с пространственным разрешением в 10 раз лучше предыдущих спектрографов и с временным - в 100 раз выше. Проект ARCS: полярные сияния - следить за полярными сияниями будут одновременно 32 небольших спутника формата CubeSat и 32 наземные обсерватории, объединенные в единую сеть. И, наконец, проект Solaris: полюса Солнца - миссия сможет провести уникальные наблюдения полюсов звезды, проследив за ее фотосферой и магнитосферой, поможет лучше разобраться в солнечной динамике и природе его циклической активности.

Как сообщается, варианты-победители получат еще по 250 миллионов на окончательную доработку.