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02.09.2020 12:32
Рубрика: Экономика

В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать мед

Текст: Татьяна Карабут
Чтобы не нарваться на подделку при выборе меда на ярмарке или в магазине, эксперты Роскачества советуют следовать нескольким простым правилам.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Во-первых, лучше не покупать мед экзотических сортов, а отдавать предпочтение давно известным. Медоносных растений, с которых получают товарный мед, не так много: липа, гречиха, подсолнух, акация, каштан, дягиль и некоторые другие, рассказывает директор НИИ меда и пчелопродуктов Ирина Харисова. И если вам предлагают апельсиновый, манговый, эвкалиптовый или другой необычный мед (да еще и неестественного цвета - ярко малинового, зеленого или оранжевого), это значит, что продукт содержит добавки.

Фото: iStock
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"Натуральный мед без добавок должен иметь легкий приятный аромат, характерный для данного сорта, не иметь постороннего запаха. У меда не может быть аромата плодов. Например, малиновый мед не должен иметь аромат ягод малины", - поясняет Ирина Харисова.

Мед лучше попробовать на вкус перед покупкой: подержите во рту, медленно растирая его языком по верхнему небу. Для некоторых сортов (например, каштана или дягиля) характерен горьковатый вкус. Кислый неприятный привкус свидетельствует о том, что в меде начался процесс брожения. Выраженный карамельный вкус может означать, что мед подвергался перегреву.

Обратите внимание на цвет и консистенцию. У каждого сорта меда своя окраска: у цветочного - светло-желтая, у липового - янтарная, у гречишного - коричневая. Возможны различные оттенки, но натуральный мед всегда прозрачен (пока не закристаллизуется). Если в меде просматривается мутноватость или осадок, лучше отказаться от покупки. Жидкий качественный мед должен медленно, непрерывной струйкой стекать с ложки и ложиться горкой на поверхности, объясняет Ирина Харисова.

При этом мед может быть как жидким, так и закристаллизованным. Кристаллизация (засахаривание) для натурального меда - нормальный, естественный процесс, который не лишает мед полезных свойств, утверждают специалисты Роскачества. Но процесс кристаллизации происходит для каждой банки по-разному: в зависимости от сорта и количества в нем сахара, а также условий хранения. И если мед не закристаллизовался к зиме, это вовсе не говорит о том, что он не натуральный.

Хранить натуральный мед рекомендуется в темном прохладном месте в герметично закрытых емкостях при температуре не более 20 градусов. Рекомендуемый срок хранения - 2 года. Неправильные условия хранения могут привести к быстрой кристаллизации или даже расслаиванию меда.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Между тем продавцы прибегают к нескольким уловкам, чтобы сбить с толку покупателя, обращают внимание в Роскачестве.

"Нередко прошлогодний мед продавцы "распускают" (растапливают) при высокой температуре, чтобы выдать его за новый урожай. В этом случае полезные свойства меда теряются, образуется канцероген - оксиметилфурфурол", - рассказывает Елена Саратцева, заместитель руководителя Роскачества

Также часто фальсификат меда делают при помощи глюкозно-фруктозного сиропа, приготовленного из отходов производства спиртовых и прочих продуктов (например, из кожуры свеклы или картофеля). В таком "меде" отсутствуют уникальные и полезные вещества, вырабатываемые пчелами - диастаза и пролин.

Понять, что мед поддельный, сложно. Для этого нужны лабораторные исследования, говорит Саратцева. Однако можно распознать грубую подделку - например, если в мед подмешали крахмал для нужной консистенции.

"Чтобы проверить это, в небольшое количество меда добавьте каплю йода. Если мед посинеет, значит, перед вами продукт, в который добавили крахмал для загущения" , - советует эксперт.

Экономика Товары и цены Госфонды и контрольные органы Роскачество

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