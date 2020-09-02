В России начинается прием заявлений на надомное голосование 13 сентября

Со 2 сентября открывается новый этап выборов-2020 - участковые избирательные комиссии (УИК) начинают прием заявлений для голосования на дому. Закон обязывает УИКи обеспечить возможность такого голосования тем гражданам, кто не может сделать это на участке по состоянию здоровья, из-за необходимости ухаживать за больными, а также "по иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования".

Как пояснил "РГ" член ЦИК Антон Лопатин, комиссия может отказать в проведении надомного голосования, если сочтет причину неуважительной. Впрочем, добавил он, с учетом эпидемиологической обстановки в ряде регионов, большого числа отказов ожидать не приходится. Более того, комиссии обязаны прислушаться к рекомендациям местного Роспотребнадзора и провести голосование на дому с соблюдением всех правил профилактики распространения COVID-19.

Заявление на надомное голосование можно подать в УИК по месту голосования в устной или письменной форме не позднее 14.00 13 сентября по местному времени.

С прошлого года появилась дополнительная опция - заявки начал принимать Единый портал госуслуг. В нынешнем году она также будет доступна - со 2 сентября. В личном кабинете каждого пользователя есть раздел "Мои выборы". Кнопка для подачи заявления на голосование на дому находится в подразделе "Ваш избирательный участок". Гражданин должен заполнить заявление, указать причину, по которой он не сможет лично прийти на участок.

Все личные данные "подтягиваются" из личного кабинета - система сама внесет в заявление ФИО, номер паспорта и адрес места жительства. Заявителю останется только подтвердить эту информацию. Во избежание ошибки или недобросовестных действий используется процедура подтверждения по смс-коду. Только после этого заявление уходит на рассмотрение ЦИК, который "по цепочке" передаст сведения в участковые комиссии по месту жительства заявителей. Статус заявления отобразится в личном кабинете.

В день голосования вместе с членами УИК на дом к гражданину могут приехать наблюдатели и журналисты. Представители СМИ могут вести съемку в квартире или доме, но только с согласия хозяина.

Напомним, в Единый день голосования 13 сентября 18 субъектов будут выбирать высшее должностное лицо, 11 - депутатов региональных заксобраний, в 4 округах состоятся дополнительные выборы депутатов Госдумы. Во всех упомянутых регионах голосование пройдет с 11 по 13 сентября.