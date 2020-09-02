В России начинается прием заявлений на надомное голосование 13 сентября

Новости

В Ленобласти шестнадцатилетнюю мать заподозрили в убийстве дочери 00:45
Трамп расходовал на свою избирательную кампанию уже свыше 64 млн долларов 00:37
В США опрос показал снижение популярности Байдена 00:30
За год пенсии россиян выросли на 5,8 процента 00:25
Миранчук прилетел в Бергамо, чтобы завершить трансфер в "Аталанту" 00:14
СМИ: 67-летнего Народного артиста РФ Юрия Шлыкова избили грузчики 01.09.2020
В центре Москвы после ДТП сгорел автомобиль 01.09.2020
Месси согласовал условия личного контракта с "Манчестер Сити" 01.09.2020
Умерла актриса Ирина Печерникова из "Доживем до понедельника" 01.09.2020
Трамп назвал беспорядки в Кеноше "внутренним террором" 01.09.2020
"Я в шоковом состоянии": звезда "Ворониных" о смерти Бориса Клюева 01.09.2020
В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом 01.09.2020
Названа причина смерти актера Бориса Клюева 01.09.2020
Стало известно место прощания с актером Борисом Клюевым 01.09.2020
Автор хита I Like To Move It Эрик Морилло скончался в 49 лет 01.09.2020
Меркель: "Северный поток-2" будет достроен несмотря на угрозы США 01.09.2020
В конгрессе США сообщили о миллиардных растратах на программу защиты зарплат 01.09.2020
МИД: США следует дать Беларуси возможность самой найти выход из ситуации 01.09.2020
Количество поездок въездного и выездного туризма в РФ сократилось на 64% 01.09.2020
Саундтрек к фильму "Список Шиндлера" признан лучшей музыкой для кино 01.09.2020
NVIDIA показала новые видеокарты для геймеров 01.09.2020
Следственный комитет обвинил своего сотрудника в коррупции 01.09.2020
Синоптики предсказали две волны "бабьего лета" 01.09.2020
Информационное агентство ТАСС отмечает 116-ю годовщину образования 01.09.2020
Посольство РФ в Австрии подверглась хакерской атаке 01.09.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Школьники и студенты в регионах могут ездить в электричках со скидкой
Школьники и студенты в регионах могут ездить в электричках со скидкой
Полиция будет проверять подготовку водителей
Полиция будет проверять подготовку водителей
Что изменится в жизни россиян в сентябре
Что изменится в жизни россиян в сентябре
02.09.2020 00:01
Рубрика: Власть

В России начинается прием заявлений на надомное голосование 13 сентября

Текст: Галина Мисливская
Со 2 сентября открывается новый этап выборов-2020 - участковые избирательные комиссии (УИК) начинают прием заявлений для голосования на дому. Закон обязывает УИКи обеспечить возможность такого голосования тем гражданам, кто не может сделать это на участке по состоянию здоровья, из-за необходимости ухаживать за больными, а также "по иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как пояснил "РГ" член ЦИК Антон Лопатин, комиссия может отказать в проведении надомного голосования, если сочтет причину неуважительной. Впрочем, добавил он, с учетом эпидемиологической обстановки в ряде регионов, большого числа отказов ожидать не приходится. Более того, комиссии обязаны прислушаться к рекомендациям местного Роспотребнадзора и провести голосование на дому с соблюдением всех правил профилактики распространения COVID-19.

Фото: Константин Завражин/РГ
На выборах-2020 используют новый комплекс онлайн-голосования

Заявление на надомное голосование можно подать в УИК по месту голосования в устной или письменной форме не позднее 14.00 13 сентября по местному времени.

С прошлого года появилась дополнительная опция - заявки начал принимать Единый портал госуслуг. В нынешнем году она также будет доступна - со 2 сентября. В личном кабинете каждого пользователя есть раздел "Мои выборы". Кнопка для подачи заявления на голосование на дому находится в подразделе "Ваш избирательный участок". Гражданин должен заполнить заявление, указать причину, по которой он не сможет лично прийти на участок.

Все личные данные "подтягиваются" из личного кабинета - система сама внесет в заявление ФИО, номер паспорта и адрес места жительства. Заявителю останется только подтвердить эту информацию. Во избежание ошибки или недобросовестных действий используется процедура подтверждения по смс-коду. Только после этого заявление уходит на рассмотрение ЦИК, который "по цепочке" передаст сведения в участковые комиссии по месту жительства заявителей. Статус заявления отобразится в личном кабинете.

Эксперты рассказали о росте рейтингов врио губернаторов, идущих на выборы

В день голосования вместе с членами УИК на дом к гражданину могут приехать наблюдатели и журналисты. Представители СМИ могут вести съемку в квартире или доме, но только с согласия хозяина.

Напомним, в Единый день голосования 13 сентября 18 субъектов будут выбирать высшее должностное лицо, 11 - депутатов региональных заксобраний, в 4 округах состоятся дополнительные выборы депутатов Госдумы. Во всех упомянутых регионах голосование пройдет с 11 по 13 сентября.

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Единый день голосования-2020

Главное сегодня

В столицах регионов России стартует досрочное голосование
Путин принял участие в открытом уроке "Помнить - значит знать". Полный текст
За сутки в России подтверждено 4729 случаев COVID-19 в 84 регионах
Маас: Санкции против "Северного потока-2" противоречат международному праву
"Краснодар" стартует в отборе ЛЧ домашним матчем
Кабмин увеличит объем субсидий на ежемесячные пособия на детей до 3 лет
На выборах-2020 используют новый комплекс онлайн-голосования