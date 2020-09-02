В России начинается прием заявлений на надомное голосование 13 сентября

Как пояснил "РГ" член ЦИК Антон Лопатин, комиссия может отказать в проведении надомного голосования, если сочтет причину неуважительной. Впрочем, добавил он, с учетом эпидемиологической обстановки в ряде регионов, большого числа отказов ожидать не приходится. Более того, комиссии обязаны прислушаться к рекомендациям местного Роспотребнадзора и провести голосование на дому с соблюдением всех правил профилактики распространения COVID-19.
Заявление на надомное голосование можно подать в УИК по месту голосования в устной или письменной форме не позднее 14.00 13 сентября по местному времени.
С прошлого года появилась дополнительная опция - заявки начал принимать Единый портал госуслуг. В нынешнем году она также будет доступна - со 2 сентября. В личном кабинете каждого пользователя есть раздел "Мои выборы". Кнопка для подачи заявления на голосование на дому находится в подразделе "Ваш избирательный участок". Гражданин должен заполнить заявление, указать причину, по которой он не сможет лично прийти на участок.
Все личные данные "подтягиваются" из личного кабинета - система сама внесет в заявление ФИО, номер паспорта и адрес места жительства. Заявителю останется только подтвердить эту информацию. Во избежание ошибки или недобросовестных действий используется процедура подтверждения по смс-коду. Только после этого заявление уходит на рассмотрение ЦИК, который "по цепочке" передаст сведения в участковые комиссии по месту жительства заявителей. Статус заявления отобразится в личном кабинете.
В день голосования вместе с членами УИК на дом к гражданину могут приехать наблюдатели и журналисты. Представители СМИ могут вести съемку в квартире или доме, но только с согласия хозяина.
Напомним, в Единый день голосования 13 сентября 18 субъектов будут выбирать высшее должностное лицо, 11 - депутатов региональных заксобраний, в 4 округах состоятся дополнительные выборы депутатов Госдумы. Во всех упомянутых регионах голосование пройдет с 11 по 13 сентября.