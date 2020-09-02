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02.09.2020 09:29
Рубрика: Экономика

В России резко выросла доля реструктуризаций по кредитным картам

Текст: Роман Маркелов
Доля реструктуризаций задолженности по кредитным картам в России сильно выросла к начала августа. Об этом говорится в исследовании АКРА "Розничное кредитование получило вакцину от кризиса".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Так, доля реструктуризаций по кредитным картам увеличилась с 1 до 12% из-за вероятного замещения потребительских кредитов картами и связанного с этим плохого обслуживания долга, указывают в агентстве.

Фото: iStock
Заемщики смогут вернуть часть страховки по кредиту

При этом результаты опроса АКРА также показали, что до пандемии (к 1 апреля) антилидерами по доле реструктуризаций (в том числе из-за снижения ставок) в розничном портфеле были потребительские (53%) и ипотечные ссуды (42%). К августу же антилидером остались только потребительские кредиты (62%), что свидетельствует об ухудшении их качества. Доля ипотеки упала до 23%.

По данным АКРА, больше половины требований заемщиков об изменении кредитного договора поступает по потребительским ссудам - необеспеченным и несущим наиболее высокий кредитный риск среди розничных кредитов. Еще около четверти обращений приходится на ипотечных заемщиков, что обусловлено в первую очередь размером чека ссуды и ежемесячного платежа. "При этом кредитные карты также отличаются высокой стоимостью кредитного риска ввиду необеспеченного и краткосрочного характера операций и меньшей точности анализа финансового положения заемщика при одобрении лимита", - подчеркивают в агентстве.

Кредитные каникулы для поддержки заемщиков во время пандемии действуют в России с 3 апреля по 30 сентября. Они сопровождаются рядом ограничений для заемщиков. По ним банки обязаны предоставлять заемщикам отсрочку по кредитам (но не освобождение от долга, все начисленные проценты все равно придется заплатить) до полугода, если заемщик докажет, что его доходы из-за пандемии упали на треть. Кроме того, реструктуризация ограничена объемом кредита в зависимости от его вида. После 30 сентября ЦБ порекомендовал до 31 декабря банкам и микрофинансовым организациям продолжать реструктурировать кредиты гражданам, пострадавшим из-за пандемии, уже в рамках собственных программ, а также не начислять пени и штрафы по реструктурированным кредитам и займам.

Фото: iStock
ЦБ отметил рост доли заемщиков, имеющих несколько кредитов

Ограничения по предоставлению каникул, в том числе в части объема максимального размера кредита, способствовали расширению банками собственных программ по реструктуризации кредитных договоров, подчеркивают в АКРА. Фактически банкам была предоставлена возможность самостоятельно принять решение о целесообразности внесения соглашения в случае обращения физического лица. Чтобы избежать кредитных рисков, банки предпочли дать заемщикам шанс пройти кризис менее болезненно и вернуться к качественному обслуживанию долга через некоторое время (как правило, не более шести месяцев), говорится в исследовании.

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