Зачем тратить миллиарды на портал, если уже есть электронная версия Большой Российской энциклопедии? Зачем привлекать десять тысяч экспертов, если есть народная Википедия? Об этом корреспондент "РГ" беседует с Сергеем Кравцом, ответственным редактором издательства "Большая Российская энциклопедия".

Сергей Кравец: Мне говорили, что невозможно создать Православную энциклопедию, потом - БРЭ, сейчас, что портал - это неподъемно. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ

С 2017 года заработала электронная версия 35-томной БРЭ. Причем в отличие от бумажной версии она постоянно обновляется. Объясните, Сергей Леонидович, зачем в такой ситуации нужен еще и энциклопедический портал?

Сергей Кравец: Различия весьма существенные, я бы сказал, кардинальные. Самое главное отличие - у портала совсем другая логика. В нем энциклопедическая базовая статья - это уже не монополист, а составная часть информации. Этот текст будет дополнен из множества источников. Это и отраслевые энциклопедии, и институты, и вузы, и библиотеки, и информационные агентства, и музеи, и архивы, и театры. Список можно долго перечислять.

Еще одно принципиальное отличие портала в его интерактивности: он станет площадкой общения самых разных экспертов. Это позволит широкому кругу специалистов при подготовке материала высказывать мнения по конкретной теме и преодолеть одну из главных "болевых точек" любой энциклопедии - дискретность знаний, узкую специализацию. Теперь открывается возможность обкатать тему с разных позиций. По сути, это междисциплинарный подход, который сегодня становится ведущим в науке.

О чем "просвистит" портал?

Само слово "энциклопедия" отпугивает многих людей, они уверены, что там какая-то заумь. На какую аудиторию вы создаете портал?

Сергей Кравец: Если "средний" пользователь нашей электронной энциклопедии - это студент 2-го курса, то у портала аудитория будет намного шире. Например, одно и то же понятие может быть представлено сразу несколькими статьями: основной - для среднего студента и отраслевой - для глубокого специалиста в этой теме. Это уже более высокий уровень подачи материала. Кроме этого, будет и школьная версия, о чем уже есть договоренность с минпросвещения. В плане и так называемая ежедневная энциклопедия, написанная предельно доступным языком.

Рассчитана на домохозяйку?

Сергей Кравец: Ну насчет домохозяйки - это пока вряд ли, но мы ориентируемся на самую широкую публику. Это должны быть темы, которые по частоте запросов входят в наиболее востребованные. И конечно, привлечь новых пользователей должны принципиально новые для энциклопедии способы подачи информации - аудио- и видеоматериалы, графики, карты. Причем это не будут дополнения к текстам, а самостоятельные уникальные информационные ресурсы. Речь идет об огромном медиаконтенте. Скажем, у биологов это могут быть песни и свист птиц, у географов - панорамы городов, снятые с коптеров, наши партнеры предоставляют галереи музеев, электронные книги и т.д.

Портал вначале будет состоять примерно из 120-140 тысяч базовых статей, дополненных множеством самых разных инструментов, которые и позволят преодолеть дискретность. Если совсем просто, то это кнопки, кликнув на которые вы можете перемещаться в море информации в любом направлении.

Вы замахнулись на огромный объем информации, в которой запросто можно утонуть. Как ее освоить, структурировать, чтобы не отпугнуть читателя, а, наоборот, привлечь?

Сергей Кравец: Я уже говорил об инструментах, о колонке кнопок, которые будут появляться на экране пользователя, который открыл какую-то статью. Начну с самого простого - "микропонятие".

На основе портала можно создать собственную энциклопедию и Восточной войны, и вообще любую. "Большая Российская энциклопедия"

Как создать собственную энциклопедию?

Странный термин? Почему микро?

Сергей Кравец: Суть в следующем. Это может быть явление, термин, определение, персона, которые важны для содержания статьи, но еще не стали устоявшимся полноценным энциклопедическим понятием. Скажем, сегодня говорят твиттер-дипломатия. Или в 80-е годы музыканты говорили "московская тройка", имея в виду трех очень популярных столичных композиторов (Э. Денисов, С. Губайдулина, А. Шнитке). Эти пояснения и будут в инструменте "микропонятия".

Второй инструмент - "сюжет". Это события, явления, происшествие, которые стали отдельным эпизодом каких-то очень масштабных событий. Так, во время Первой мировой войны в 1915 году на российско-германском фронте немцами был применен отравляющий газ. Случай касался всего одной русской роты, которая уже после отравления смогла подняться в атаку. Этот эпизод тогда вошел в нашу народную память как "атака мертвецов", тем более что рота по номеру была тринадцатой, и стал частью "микроистории" Первой мировой.

Если на проблему в научном сообществе есть разные точки зрения, они все должны быть представлены в основной статье, даже если автор с ними не согласен

Следующий инструмент - "геохронотопы". Здесь собраны сведения о том, какая территория и какой статус были у географических объектов на такую-то историческую дату. Это касается государств, регионов, городов и т.д. Очень востребован инструмент "от цитаты к первоисточнику". Если в тексте сказано, что в таком-то указе Екатерины Великой написано то-то, вы по кнопке сразу попадаете в этот указ. Это может быть хроника, переписка, летопись, юридический документ.

Очень важный инструмент - "предпосылки и последствия". Когда надо какое-то явление вписать в более широкий исторический контекст. Скажем, вы читаете про восстание декабристов, но хотите узнать, как оно связано с тем, что тогда происходило в Европе. Многим будет интересен "обобщающий слот". Например, вы читаете статью про Вторую мировую войну, нажимаете эту кнопку, и она открывает доступ к другим слотам. Но не в сумбуре и даже не в алфавите, а структурированный. Это могут быть сражения, военная техника, полководцы и т.д. Так на основе портала можно создать собственную энциклопедию Второй мировой войны или энциклопедию Липецкой области и вообще любую.

Большой блок - "сравнение по типовым признакам". Что имеется в виду? У многих объектов есть свои характерные свойства, у рек - длина, у гор - высота, у городов - население, у планет - число спутников. Нажав на кнопку, вы попадаете в рейтинговый список всех планет со спутниками. Это огромная база данных. Скажем, коровы с удоями, птицы с яйценоскостью, овцы с продуктивностью шерсти, сельхозкультуры и их урожайность и т.д. Это, кажется, любимый инструмент редакций астрономии, географии и сельского хозяйства.

Тексты дополнены огромным медиаконтентом, скажем, у биологов это могут быть песни и свист птиц, у географов - панорамы городов, снятые с коптеров, галереи музеев, электронные книги и т.д.

Можно ли победить фейки и лженауку?

Одно из главных требований к информации - достоверность. Но информацию можно отбирать и подавать по-разному. Говорят, что в науках, особенно гуманитарных, два ученых - три мнения. Каковы в портале критерии отбора информации?

Сергей Кравец: У нас есть обязательное правило. Если на проблему в научном сообществе есть разные точки зрения, они все должны быть представлены в базовой статье, даже если автор с ними не согласен. Говоря образно, даже скрипя зубами он обязан о них сказать.

В науке всегда есть знания уже устоявшиеся, признанные экспертным сообществом, а есть такие, которые только проходят обкатку. Если мы хотим быть актуальными, то должны представить все точки зрения. Этому, кстати, послужат и интерактивные экспертные площадки при слотах.

Сегодня фейки, вбросы, лженаука заполонили информационное поле. Не только разные группы, но и страны создают информацию под себя. Как портал намерен противостоять информационному мусору?

Сергей Кравец: Вопрос доверия к информации в интернете сегодня острейший. Сеть теряет доверие. Мы видим, что информация искажается как сознательно, так и бессознательно. Все попытки остановить этот мусорный поток ничего не дают. Мы в портале создаем территорию достоверного знания, где информация не может повредить человеку, а принесет только пользу. Гарантия этого - наши авторы и наша технология обработки текста. Наши эксперты - специалисты с высокой репутацией в научном сообществе, и они выступают открыто, отвечая перед пользователями этой репутацией. А редакция имеет специальные службы для проверки всех фактов.

Что такое в данном случае репутация? Число публикаций? Индекс Хирша?

Сергей Кравец: Нет, на эти цифры мы не смотрим. Как вообще человек может стать экспертом портала? Он может себя предложить, а его авторитетные коллеги в данной области знаний должны подтвердить его репутацию. Ведь на самом деле настоящие ученые без всяких цифр знают, кто есть кто. Порталу требуется примерно 10 тысяч авторитетных экспертов. Эта огромная армия должна заполнить портал самыми достоверными и актуальными знаниями практически во всех сферах жизни, начиная от кристаллографии и религии и кончая регби и надоями коров.

Хотя это очень занятые люди, но для них важно, что портал может решить важнейшую проблему разрыва между наукой и обществом. Эту брешь сегодня заполняет лженаука, псевдосенсации, фейки и вбросы. Общество плохо понимает, зачем нужна наука, ставит под сомнение ее ценность, все больше гуглит, и, к сожалению, все больше важных для общества ниш занимают "образованцы". А мы приходим с порталом, который доступен не только для избранных, а для всех.

В СМИ вас уже назвали российской Википедией. Судя по всему, портал в чем-то даже можно назвать антивикипедией.

Сергей Кравец: Нет, конечно, мы не анти, но по самой сути формирования, конечно, не Википедия, в которой любой может высказать свое мнение независимо от талантов и способности. Это толковище, Гайд-парк. И слава богу. Интересно, что больше половины читателей нашей электронной версии энциклопедии обращаются к ней после визита в Википедию.

Что такое биржа статей?

Как вы работаете с этим гигантским количеством информации? Какова сама технология ее освоения? Кто-то до вас решал такую по масштабу задачу?

Сергей Кравец: До нас электронную версию энциклопедии сделала "Британника", потом еще несколько других изданий. Но как я уже сказал, электронная версия не закрывает проблему, поэтому мы и стали делать портал. Конечно, учли опыт предшественников, в том числе и ошибки.

Что касается технологий работы с информацией, то применили несколько оригинальных методик, например, биржу статей. На нее каждый понедельник все редакции, а их всего 44, выставляют планируемые статьи и предлагают другим редакциям поучаствовать. Варианты такого мозгового штурма самые разные, но в итоге уже на стадии заказа статей становится понятно, в каком виде она будет опубликована.

Каково финансирование проекта? Когда можно будет обратиться в портал за ответом на вопрос?

Сергей Кравец: Нам выделено на 4 года - с 2019-го по 2022-й - более 1,7 миллиарда рублей. Весной 2022 года выходим в тестовой версии, собираем отзывы и осенью должны выйти в большую жизнь.

Масштаб задачи, которую впервые в мире предстоит решить, впечатляет. Эвересты самой разной информации надо собрать, отсортировать, проверить, гарантировать достоверность, превратить в удобные для любого пользователя кнопки... Кто все это делает?

Сергей Кравец: Наш коллектив - это 300 человек, со многими мы прошли и БРЭ, и ее электронную версию. Сам я уже в третий раз попадаю в такую ситуацию. Сначала мне говорили, что невозможно создать Православную энциклопедию, потом - БРЭ, сейчас слышу, что портал - это неподъемно. Так что все очень похоже. Будем работать.