Новости

В московском метро заработала система распознавания лиц для оплаты проезда 10:00
Акционерным компаниям разрешат проводить общие собрания дистанционно 09:53
Вирусолог рассказал, когда можно отказаться от защитных масок 09:31
В Москве еще 1359 пациентов вылечились от коронавируса 09:11
Организаторы отменили Минский международный кинофестиваль "Северное сияние" 09:06
В Совфеде прокомментировали слова Тихановской о Крыме 09:01
Международный форум БИОТ 2020 пройдет в Москве в декабре 09:00
В Японии обсуждают всеобщую и бесплатную вакцинацию граждан от COVID-19 08:59
Нового премьера Японии определят 14 сентября 08:47
Владимир Путин может выступить на юбилейной сессии ООН 08:40
Полузащитник Спартака" Тиль на правах аренды перейдет во "Фрайбург" 08:34
Александрова обыграла трехкратную чемпионку US Open Клейстерс 08:25
Медведев без проблем вышел во второй раунд US Open 08:02
Делом убитого в Бугульме бизнесмена Деданина займутся столичные следователи 07:28
В Камбодже умер главный палач Пол Пота 07:20
Мишустин направил 34,3 млрд рублей на пособия детям 06:55
Гидрометцентр: Maysak принесет сильные дожди в ряд регионов страны 05:55
Пентагон объявил об успешном испытании гиперзвуковых крылатых ракет 05:46
Бразильянка установила рекорд по длительности заражения COVID-19 05:24
NYT: Байден собрал за месяц рекордную сумму пожертвований 05:05
Забайкальский авиатор попал в Книгу рекордов России 04:54
Цукерберг выделил 300 млн долларов на проведение безопасных выборов в США 04:40
ФБР проверит информацию о пролетевшем рядом с лайнерами мужчине 04:33
В Японии почти 120 авиарейсов отменено из-за тайфуна 04:10
Жириновский привился от коронавируса 03:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Школьники и студенты в регионах могут ездить в электричках со скидкой
Школьники и студенты в регионах могут ездить в электричках со скидкой
Полиция будет проверять подготовку водителей
Полиция будет проверять подготовку водителей
Что изменится в жизни россиян в сентябре
Что изменится в жизни россиян в сентябре
02.09.2020 09:01
Рубрика: Власть

В Совфеде прокомментировали слова Тихановской о Крыме

Текст: Юрий Чернов

По мнению российских сенаторов, озвученная накануне экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской позиция о статусе Крыма лишена здравого смысла. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, в комментарии для РБК, отметила, что делая подобные заявления, Тихановская на самом деле лукавит.

МИД: США следует дать Беларуси возможность самой найти выход из ситуации

"Не крымский вопрос ведет к расколу белорусского общества, а накопившиеся внутренние белорусские проблемы, умело переведенные заокеанскими режиссерами цветных революций во внешнеполитическую плоскость", - подчеркнула сенатор. Ковитиди отметила, что экс-кандидат в президенты пытается таким образом замаскировать свою истинную политическую ориентацию двоякими суждениями.

Другой сенатор от полуострова, Сергей Цеков, сообщил, что Тихановская добьется пытается "усидеть на двух стульях". "Она как гражданка Белоруссии должна понимать, что Крым и де-юре и де-факто российский, что Крым оказался в составе Украины несправедливо, крымчане во все времена стремились в Россию", - приводит его слова агентство.

Ранее на высказывание Тихановской отреагировали и в самом Крыму. Как сообщает РИА Новости, глава крымской региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец заявил, что Тихановская просто не понимает о чем говорит. "Человек абсолютно не понимает о чем он говорит, и что происходило в Крыму на самом деле. Подобные безрассудные мысли и высказывания никак не политика даже районного масштаба, не говоря уже о республиканском. Она абсолютно точно повторяет тезисы украинской и западной пропаганды, которые, естественно, не связаны со здравым смыслом", - заявил Чегринец. Он также отметил, что белорусам "не следует верить безграмотным западным пропагандистам и повторять ошибки украинских братьев".

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Беларусь Законодательная власть Совет Федерации Присоединение Крыма к России Обстановка в Беларуси после выборов президента

Главное сегодня

Владимир Путин может выступить на юбилейной сессии ООН
Мишустин направил 34,3 млрд рублей на пособия детям
Власти Греции объявили об открытии границы для россиян с 7 сентября
Меркель: "Северный поток-2" будет достроен несмотря на угрозы США
В столицах регионов России стартует досрочное голосование
Кабмин увеличит объем субсидий на ежемесячные пособия на детей до 3 лет
На выборах-2020 используют новый комплекс онлайн-голосования