В Совфеде прокомментировали слова Тихановской о Крыме

По мнению российских сенаторов, озвученная накануне экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской позиция о статусе Крыма лишена здравого смысла. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, в комментарии для РБК, отметила, что делая подобные заявления, Тихановская на самом деле лукавит.

"Не крымский вопрос ведет к расколу белорусского общества, а накопившиеся внутренние белорусские проблемы, умело переведенные заокеанскими режиссерами цветных революций во внешнеполитическую плоскость", - подчеркнула сенатор. Ковитиди отметила, что экс-кандидат в президенты пытается таким образом замаскировать свою истинную политическую ориентацию двоякими суждениями.

Другой сенатор от полуострова, Сергей Цеков, сообщил, что Тихановская добьется пытается "усидеть на двух стульях". "Она как гражданка Белоруссии должна понимать, что Крым и де-юре и де-факто российский, что Крым оказался в составе Украины несправедливо, крымчане во все времена стремились в Россию", - приводит его слова агентство.

Ранее на высказывание Тихановской отреагировали и в самом Крыму. Как сообщает РИА Новости, глава крымской региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец заявил, что Тихановская просто не понимает о чем говорит. "Человек абсолютно не понимает о чем он говорит, и что происходило в Крыму на самом деле. Подобные безрассудные мысли и высказывания никак не политика даже районного масштаба, не говоря уже о республиканском. Она абсолютно точно повторяет тезисы украинской и западной пропаганды, которые, естественно, не связаны со здравым смыслом", - заявил Чегринец. Он также отметил, что белорусам "не следует верить безграмотным западным пропагандистам и повторять ошибки украинских братьев".