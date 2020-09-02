В США McDonald’s обвинили в расовой дискриминации

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald"s оказалась в центре громкого скандала из-за иска на гигантскую сумму - 1 миллиард долларов. Такова возможная сумма компенсации, которую требуют 52 чернокожих американца, открывших ранее заведения этого бренда по франшизе.

Как сообщает газета The Wall Street Journal, истцы утверждают, что материнская компания сознательно дискриминировала чернокожих владельцев ресторанов в США на расовой почве. Это проявлялось в требовании открывать точки общепита в "нестандартных и невыгодных локациях", что негативно отражалось на рентабельности бизнеса. Кроме того, афроамериканцам-рестораторам завышали стоимости страховок. Эти и другие факторы приводили к тому, что такие предприятия банкротились чаще остальных ресторанов этого бренда, поскольку их прибыль была на 700 тысяч долларов в год меньше, чем в среднем по США.

Отмечается, что иск был подан в минувший понедельник в городе Чикаго в окружной суд северного округа штата Иллинойс.

Как напоминает Forbes, это не первые заявленные в судебном порядке претензии к компании со стороны афроамериканцев. Ранее иск компании был вчинен со стороны двух чернокожих топ-менеджеров, которые заявили об ущемлении их прав. Позже исполнительный директор сети ресторанов Крис Кемпински признал необходимость проведения дополнительной работы по улучшению "расового равенства" внутри компании. При этом он напомнил, что она создала больше миллионеров среди чернокожих, чем любая другая американская фирма.

Отметим, что составителей иска, которые явно воспользовались нынешней эскалацией расовых противоречий в американском обществе, не смутил тот факт, что сама транснациональная корпорация McDonald"s официально поддержала движение "Черные жизни важны" и выступила против полицейского насилия и расовой дискриминации в США.