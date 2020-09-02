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02.09.2020 19:35
Рубрика: В мире

Добивали убитого

В США назревает новая волна протестов после очередного убийства афроамериканца полицейскими
Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 197(8251)
Не успела утихнуть буря протестов против полицейского насилия в американской Кеноше (штат Висконсин), как и без того находящихся "на взводе" активистов подпитал новый случай. На юге Лос-Анджелеса (штат Калифорния) сотрудники местного офиса шерифа при задержании буквально изрешетили пулями афроамериканца - 29-летнего сантехника Дижона Киззи, который, по словам знакомых, навещал друзей.
В Лос-Анджелесе сотни людей на улицах требуют наказать патрульных, застреливших темнокожего. Фото: Gettyimages В Лос-Анджелесе сотни людей на улицах требуют наказать патрульных, застреливших темнокожего. Фото: Gettyimages
В Лос-Анджелесе сотни людей на улицах требуют наказать патрульных, застреливших темнокожего. Фото: Gettyimages

По мере приближения президентских выборов в США такие схожие как братья-близнецы инциденты уже далеко не ограничиваются борьбой с полицейским насилием или расовой дискриминацией. Учитывая то, как в последние месяцы эти вопросы электризовали общество, они станут одним из определяющих факторов для исхода выборов. Недаром во вторник президент Дональд Трамп лично приехал в бурлившую всю прошлую неделю Кеношу, где жестко раскритиковал активистов-погромщиков и подтвердил курс на "закон и порядок".

Фото: iStock
В США McDonald’s обвинили в расовой дискриминации

Комментируя инцидент в Лос-Анджелесе, представитель офиса шерифа Брэндон Дин рассказал, что двое патрульных увидели велосипедиста, нарушавшего правила движения, хотя он не уточнил, какие именно. Они обратились к нему, но тот бросил велосипед и стал убегать. Патрульные бросились вдогонку, а когда настигли убегавшего, тот ударил одного из них в лицо. После этого Киззи бросил связку с одеждой, которая была у него в руках. Патрульные разглядели в ней полуавтоматическое оружие. Грянуло от 10 до 20 выстрелов, причем канонада патрульных продолжалась даже после того, как афроамериканец замертво лежал на дороге. Инцидент частично попал на камеры и произошел средь бела дня в жилом квартале, на глазах у многих свидетелей.

Гибель Киззи разъярила местных жителей и активистов движения "Жизни черных имеют значение". Во вторник несколько сотен человек второй день подряд до глубокой ночи протестовали у офиса окружного шерифа, требуя раскрыть имена патрульных, применивших оружие, арестовать их и отдать под суд. До беспорядков не дошло, но перепалки между протестующими и правоохранителями были жаркими.

Схожие как братья-близнецы инциденты с гибелью темнокожих от пуль полицейских могут напрямую повлиять на исход президентских выборов в США

Между тем давление борцов за расовую справедливость все дальше заводит Америку по дороге пересмотра своего исторического наследия. Спецкомиитет, в угоду активистам учрежденный мэром Вашингтона - афроамериканкой Мюриэл Боузер, рекомендовал снести восемь статуй и мемориалов, а также "переименовать или поместить в контекст" десятки других объектов вплоть до символа столицы - мемориала Вашингтона, которые названы в память об исторических деятелях, обвиняемых активистами в угнетении меньшинств и эксплуатации рабов. В немилость попали такие фигуры, как отцы-основатели страны Джордж Вашингтон (первый президент США) и Бенджамин Франклин, изобретатель и пионер телефонии Александр Белл.

Фото: MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Расизм остается одной из главных проблем США

"Мы верим, что общественные места в Вашингтоне должны хранить память только о тех индивидуумах, которые были примером в плане таких ценностей, как равенство, возможности и разнообразие, это важно для жителей города", - подчеркивается в докладе. Если говорить о "помещении в контекст", то следует отметить, что Вашингтон - город с преимущественно темнокожим населением, где сильны симпатии к движению за права афроамериканцев.

Президент Дональд Трамп, и ранее выступавший против сноса памятников и переименования различных объектов, резко раскритиковал доклад комитета. Минувшим летом на фоне массовых беспорядков и погромов под лозунгами за права темнокожих активисты снесли и изуродовали несколько десятков памятников историческим деятелям, включая первооткрывателя Христофора Колумба и первого президента США Джорджа Вашингтона.

В мире США Беспорядки и протесты из-за убийства афроамериканца в США

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