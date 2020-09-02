В США перешли к финальной стадии испытаний гиперзвуковых ракет

Американские военные отрапортовали о том, что их программа создания гиперзвукового оружия находится в финальной стадии. Объявлено о завершении испытаний двух прототипов гиперзвуковых воздушно-реактивных ракет. Правда, тестировалось это чудо-оружие пока не в свободном полете, а закрепленным к днищу самолета-носителя.

О том, что Военно-воздушные силы США и Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) завершили испытания двух вариантов гиперзвукового оружия, сообщили на сайте DARPA.

Известно, что тестировались ракеты фирм Lockheed Martin и Raytheon с воздушно-реактивным двигателем. Компании подтвердили, что отдельные конструкции ракет могут достигать и поддерживать полеты со скоростью, превышающей в пять раз скорость звука.

В DARPA отмечают, что первые испытания ракет в свободном полете должны состояться в этом году. Эти тесты позволят оценить, смогут ли двигательные и тепловые системы управления оружием выдерживать гиперзвуковые крейсерские скорости.

Начало финальных испытаний гиперзвуковых ракет в США, пусть пока и под крылом самолета, показывает, что американские разработчики пытаются семимильными шагами наверстать отставание от России. "Эти испытания дают нам веру в то, что уникальный путь проектирования, на который мы встали, обеспечит непревзойденные возможности американским силам", - заявило агентство. Такие заявления подчеркивают, что вопросу гиперзвука в Америке сейчас уделяют первостепенное внимание. Даже президент США в этой проблеме, что называется, держит руку на пульсе. Трамп уже назвал новое гиперзвуковое оружие супер-пупер-ракетой (super-duper-missile) и пообещал, что она сможет развивать скорость в 17 раз быстрее скорости звука.

Пока американцы запустят свою программу по созданию гиперзвуковых ракет в жизнь, наши системы противовоздушной и противоракетной обороны уже вполне смогут решать задачи по их перехвату

Конечно, в России внимательно следят за развитием гиперзвука в США и реально оценивают ту угрозу, которую новые ракеты потенциально могут создать для безопасности нашей страны. Как заявил "РГ" военный эксперт Виктор Мураховский, американцам от испытаний гиперзвуковых прототипов до принятия на вооружение полноценных ракет предстоит проделать еще много работы. "Это оружие оперативно-тактической дальности, которое потребует от нас совершенствования нашей системы ПВО-ПРО. Вместе с тем принятие ракет на вооружение не является чем-то критическим, что заставит пересмотреть нас всю систему обороны страны", - подчеркнул эксперт.

По его словам, пока проблемным вопросом является перехват планирующих гиперзвуковых целей, но он сейчас решается, и мы находимся на этапе создания таких систем. "Это будет ЗРС С-500 и новая ракета для нестратегической системы противоракетной обороны "Нудоль", - отметил эксперт. - Пока американцы запустят свою гиперзвуковую программу в жизнь, наши системы ПВО уже вполне смогут решать задачи по их перехвату".