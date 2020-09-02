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02.09.2020 16:20
Рубрика: В мире

В столице Болгарии начались массовые столкновения протестующих с полицией

Текст: Александр Гацак (София)

В день открытия осенней сессии работы болгарского парламента участники антиправительственных акций устроили в центре Софии столкновения с полицией.

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Демонстранты закидывали представителей правоохранительных органов яйцами, фруктами, туалетной бумагой, камнями и бутылками с водой. В ответ сотрудники местного МВД пустили в ход перцовые баллончики. Среди пострадавших оказались и работники СМИ, находившиеся в эпицентре событий. Наиболее активная фаза протеста ожидается к вечеру.

Массовые митинги, на которых собравшиеся призывают к отставке действующего кабинета министров и главного прокурора Болгарии, продолжаются в городах республики почти два месяца. Ключевые дорожные развязки в столице блокированы палаточными городками.

Свою солидарность с протестующими последовательно выражает президент Румен Радев, являющийся основным политическим оппонентом фактического руководителя страны премьера Бойко Борисовым от партии "Граждане за европейское развитие Болгарии". "Надеюсь, что парламент перестанет играть роль обслуживающего персонала министра-председателя", - подчеркнул Радев в обращении к депутатам и в очередной раз заявил о необходимости отставки правительства.

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