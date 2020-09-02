В Трудовом кодексе пропишут критерии для оценки нарушений в сфере труда

В Трудовом кодексе может появиться еще один раздел. Минтруд предложил прописать в документе обязательные требования в сфере труда, на которые смогут ориентироваться работодатели и подчиненные, а также контролирующие органы при проверке организации. Соответствующий проект федерального закона проходит общественное обсуждение.

Новый раздел Трудового кодекса может стать дополнением к двенадцатому. Предполагается, что в нем будут систематизированы краткие тезисы, собранные из всего трудового законодательства. Фактически, он будет представлять собой навигацию в сфере трудовых отношений.

С помощью таких подсказок легче разобраться, на что обратить внимание работодателю при приеме человека на работу, как правильно заключить или расторгнуть трудовой договор или, например, чем руководствоваться при регулировании труда и отдыха работника. По этим же критериям будут оцениваться нарушения в этой отрасли права. Общественное обсуждение проекта продлится до 16 сентября.