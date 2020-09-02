В Вашингтоне уберут или переименуют не прошедшие проверку на расизм объекты

Специальная комиссия Вашингтона предложила убрать, перенести или переименовать целый ряд памятников и объектов в городе, которые не отвечают ценностям округа Колумбия.

Речь идет о таких всемирно известных памятниках, как мемориал Вашингтона, Христофора Колумба, президентов Эндрю Джексона, Томаса Джефферсона, Бенджамина Франклина и других политических деятелей прошлого, пишет РИА Новости. Критерии отбора были следующие: участие в рабстве, системный расизм, действия, подавлявшие равенство, нарушение прав человека.

Также предлагается переименовать десятки школ, зданий, парков, скверов и площадок, названных в честь знаменитых государственных деятелей. Авторы доклада указывают, что из всех расположенных в столице объектов, которые носят чье-либо имя, 153 вызывают обеспокоенность местных жителей.

Комиссия была создана в июле на фоне массовых протестов в США против расизма. Ее члены провели опросы общественного мнения, которые затем легли в основу нынешних рекомендаций.