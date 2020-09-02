В ВОЗ призвали сохранять ограничения на период пандемии

Всемирная организация здравоохранения призвала все страны сохранить ограничения, направленные на борьбу с коронавирусом. Открытие без контроля над вирусом - это "рецепт бедствия", заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, многие люди устали от наложенных на них ограничений и хотят вернуться к нормальной жизни после восьми месяцев карантина. "Мы хотим, чтобы дети возвращались в школу, а люди - на работу, но мы хотим, чтобы это происходило безопасно", - подчеркнул глава ВОЗ. Он отметил, что вирус легко распространяется, поэтому неконтролируемое открытие может стать катастрофой.

В ВОЗ также призвали осмотрительно применять ответные меры в связи с демонстрациями против мер, принимаемых государством в отношении коронавируса. Правительства не должны слишком остро реагировать, а вступать в диалог с обществом, не допускать его дальнейшего разделения, говорится на сайте ВОЗ.