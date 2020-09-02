Валентину Гафту - 85: вспоминаем любимые роли артиста

"Семнадцать мгновений весны" (1973), американец Геверниц
В культовом советском сериале Валентин Гафт сыграл второстепенного персонажа - американца по фамилии Геверниц, который учаиствует в переговорах о капитуляции Германии. Известно, что в фильм актер попал по приглашению Олега Табакова, но когда ехал на съемочную площадку, даже не знал, кого ему придется играть. Впоследствии Гaфт вспоминал, что его по-настоящему зацепил подход к съемочному процессу режиссера Татьяны Лиозновой - небольшую роль она обсуждала с артистом практически целый день.
"Гараж" (1979), председатель правления кооператива Сидорин
Роль "многоликого" Валентина Сидорина досталась Гафту случайно - изначально этого героя должен был сыграть Александр Ширвиндт, но его не отпустили на съемки из Театра сатиры. История, рассказывающая об апофеозе советского мещанства, и сегодня смотрится с интересом, а характерная гафтовская хрипотца и присказки вроде "изумрудная моя" и "яхонтовый мой" сделали образ Сидорина особенно запоминающимся. Кстати, именно здесь актер впервые встретил свою будущую супругу Ольгу Остроумову, но тогда они даже ни разу не заговорили.
"О бедном гусаре замолвите слово" (1980), полковник Покровский
А вот эту роль Григорий Горин и Эльдар Рязанов писали уже специально под Валентина Гафта. Здесь он предстает в совсем ином амплуа - бравый гусар с трогательной грустной нотой в голосе. Романс полковника Покровского стал одним из самых сильных эпизодов фильма, а Григорий Горин, отмечая талант актера, однажды пошутил: "Гафт - это диагноз. Когда я вижу его на сцене, я болен "гафтом". Каждый образ, созданный им, врезается в память как абсолютно реальный".
"Чародеи" (1982), Товарищ Сатанеев
Самому Гафту скользкий и жалкий Аполлон Митрофанович - заместитель директора института необыкновенных услуг - жутко не нравился. Но позже он признался, что отрицательных героев играть все же интереснее. Товарищ Сатанеев - главный злодей фильма, который, плетя интриги, почти смог достичь власти и завладеть любовью возлюбленной главного героя. Новогодний фильм "Чародеи" создан по мотивам знаменитой повести "Понедельник начинается в субботу", но сюжет братьев Стругацких оказался изменен до неузнаваемости.
Четвертый присяжный (2007), "12"
В киноленте "12" Никита Михалков занял буквально весь цвет современного российского кинематографа. Валентин Гафт исполнил роль интеллигента-еврея, чей отец прошел через концлагерь. В одном интервью артист так вспоминал, как попал в этот фильм: "Мы встретились с Михалковым в Кремле, на награждении. А до этого, на одном банкете, он прочел приписываемую мне эпиграмму "Россия, слышишь страшный зуд, три Михалкова по тебе ползут". И когда Никита подошел ко мне в Кремле, мне показалось, что он меня сейчас ударит. Я стал объяснять, что не имею никакого отношения к этой эпиграмме. А Михалков обнял меня и спросил: "Куда прислать сценарий?"