Валентину Гафту - 85: вспоминаем любимые роли артиста

Сегодня, 2 сентября, 85-летие отмечает Валентин Гафт - актер, режиссер, поэт, народный артист РСФСР. Юбилей любимец публики отметит за городом в кругу семьи, а коллеги по театру "Современник" поздравят артиста теплым видеороликом. "Российская газета" желает Валентину Иосифовичу здоровья и предлагает вспомнить несколько его легендарных киноролей.

"Семнадцать мгновений весны" (1973), американец Геверниц

В культовом советском сериале Валентин Гафт сыграл второстепенного персонажа - американца по фамилии Геверниц, который учаиствует в переговорах о капитуляции Германии. Известно, что в фильм актер попал по приглашению Олега Табакова, но когда ехал на съемочную площадку, даже не знал, кого ему придется играть. Впоследствии Гaфт вспоминал, что его по-настоящему зацепил подход к съемочному процессу режиссера Татьяны Лиозновой - небольшую роль она обсуждала с артистом практически целый день.

Фото: Киностудия Горького / youtube

"Гараж" (1979), председатель правления кооператива Сидорин

Роль "многоликого" Валентина Сидорина досталась Гафту случайно - изначально этого героя должен был сыграть Александр Ширвиндт, но его не отпустили на съемки из Театра сатиры. История, рассказывающая об апофеозе советского мещанства, и сегодня смотрится с интересом, а характерная гафтовская хрипотца и присказки вроде "изумрудная моя" и "яхонтовый мой" сделали образ Сидорина особенно запоминающимся. Кстати, именно здесь актер впервые встретил свою будущую супругу Ольгу Остроумову, но тогда они даже ни разу не заговорили.

Фото: Николай Малышев /Фотохроника ТАСС

"О бедном гусаре замолвите слово" (1980), полковник Покровский

А вот эту роль Григорий Горин и Эльдар Рязанов писали уже специально под Валентина Гафта. Здесь он предстает в совсем ином амплуа - бравый гусар с трогательной грустной нотой в голосе. Романс полковника Покровского стал одним из самых сильных эпизодов фильма, а Григорий Горин, отмечая талант актера, однажды пошутил: "Гафт - это диагноз. Когда я вижу его на сцене, я болен "гафтом". Каждый образ, созданный им, врезается в память как абсолютно реальный".

Фото: kinopoisk.ru

"Чародеи" (1982), Товарищ Сатанеев

Самому Гафту скользкий и жалкий Аполлон Митрофанович - заместитель директора института необыкновенных услуг - жутко не нравился. Но позже он признался, что отрицательных героев играть все же интереснее. Товарищ Сатанеев - главный злодей фильма, который, плетя интриги, почти смог достичь власти и завладеть любовью возлюбленной главного героя. Новогодний фильм "Чародеи" создан по мотивам знаменитой повести "Понедельник начинается в субботу", но сюжет братьев Стругацких оказался изменен до неузнаваемости.

Фото: Odessa Film Studio / youtube

Четвертый присяжный (2007), "12"

В киноленте "12" Никита Михалков занял буквально весь цвет современного российского кинематографа. Валентин Гафт исполнил роль интеллигента-еврея, чей отец прошел через концлагерь. В одном интервью артист так вспоминал, как попал в этот фильм: "Мы встретились с Михалковым в Кремле, на награждении. А до этого, на одном банкете, он прочел приписываемую мне эпиграмму "Россия, слышишь страшный зуд, три Михалкова по тебе ползут". И когда Никита подошел ко мне в Кремле, мне показалось, что он меня сейчас ударит. Я стал объяснять, что не имею никакого отношения к этой эпиграмме. А Михалков обнял меня и спросил: "Куда прислать сценарий?"