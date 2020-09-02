Вас обманывают. Почему не надо покупать дешевые смартфоны с тремя камерами

Смартфон с одним глазком камеры в 2020 году выглядит непривычно и даже диковато. Даже двойные модули камер смотрятся как архаика. В моде - тройные и квадрокамеры. На задней крышке подавляющего большинства смартфонов - квадратные, круглые, ромбовидные выступы с глазками объективов. Привет, трипофобы.

Однако число кружочков под защитным стеклом модуля камеры не говорит о возможностях камеры и качестве съемки ровным счетом ничего. Просто в погоде за модой производители идут на различные ухищрения. Вот некоторые из них.

1. Один из модулей может оказаться и вовсе заглушкой (такие модели уже есть на рынке). Выглядит как объектив, а на самом деле - пустое место. Будьте внимательны.

2. В окошке объектива может на самом деле прятаться вспышка. Это легко заметить - она закрыта белым или желтоватым рассеивающим стеклом. Однако назвать "тройной" или "квадро" такую камеру, конечно, нельзя.

3. Вместо желанных широкоугольных или зум-объективов производитель недорогого смартфона может поставить модуль для макросъемки или сенсор глубины.

Наслаждаться макросъемкой на полную катушку не получится - разрешение дешевых модулей обычно составляет два мегапикселя, с ним не разгуляешься (да и радость новизны пройдет через пару дней). В сенсоре глубины потребность также есть не всегда - красиво обрезать фон уже давно можно программными методами.

Конечно, не стоит ожидать от камеры бюджетного устройства каких-то суперспособностей, однако нужно понимать, что "гонка объективов" - дело довольно бессмысленное. Лучше купить недорогой смартфон с основным объективом и второй широкоугольной линзой (или вовсе с одним объективом), чем ерундовый аппарат с тремя или четырьмя модулями, большинство из которых никогда в жизни не пригодятся.