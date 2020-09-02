Верховный суд РФ запретил деятельность и признал экстремистским международное общественное движение "Арестантское уголовное единство", известное в молодежной среде как АУЕ.

Многие молодые люди слишком поздно понимают, что в тюремной жизни нет никакой романтики.

Впрочем, формально АУЕ - просто аббревиатура, имеющая несколько вариантов расшифровок. Например, "арестантский уклад един". Или "арестантско-уркаганское единство". Но в любом случае, упоминая АУЕ, теперь надо обязательно добавлять, что эта организация и такие идеи в России запрещены.

Увы, для многих подростков АУЕ вовсе не абстрактные три буквы, а реальная проблема, с которой приходится сталкиваться в школьных коридорах. Например, школьника из Екатеринбурга 12-летнего Димку (имя изменено. - Ред.) "поставили на счетчик". Сначала попросили в "общак" 10 тысяч рублей, через несколько дней набежало 12, а еще через какое-то время все 30. Отдавать деньги Димка не стал, тогда его начали гнобить, портить вещи, откровенно измываться. Какое-то время он держался, не говорил ничего родителям, но правда все равно вышла наружу.

Урегулировать проблему пришлось с помощью сотрудников специально нанятого охранного предприятия. Об этом случае "РГ" рассказал руководитель фонда "Ассоциация Спецназ", преподаватель по психологии УрФУ Дмитрий Рассохин.

Подросток оказался далеко не единственным, с кого группировка старшеклассников с криминальными замашками вымогала деньги на так называемый грев для заключенных. Под пресс попали даже те, кому 8-10 лет. Их периодически "доили" по 500-1000 рублей. Очень хотелось бы сказать, что это частный случай отдельной школы, где учителя и родители что-то недосмотрели. Но нет, слишком много тревожных сигналов из разных мест. С развитием информационных технологий воровская "романтика" перешагнула тюремные стены.

"Решение ВС РФ по административному иску Генпрокурора РФ о признании международного движения "А.У.Е." экстремистским считаю обоснованным, и бороться с такими проявлениями общества, конечно же, следует, особенно когда дело касается несовершеннолетних, - полагает адвокат Виктор Погудин. - После вступления решения в законную силу у правоохранителей станет больше рычагов воздействия на участников и организаторов движения "А.У.Е" в виде уголовной и административной ответственности".

В 12 - 13 лет очень важно завоевать авторитет среди сверстников. Но дорога в криминал - не тот путь

При этом он подчеркивает, что возможность привлечения к уголовной и административной ответственности будет хорошей превентивной мерой, которая должна работать в комплексе с профилактическими.

"Решение ВС РФ по "А.У.Е" будет эффективно при грамотной комплексной работе, направленной на профилактику и предупреждение, а не на выявление и пресечение с целью повысить статистические показатели", - говорит адвокат Погудин.

Тем временем

Следи за языком

В Госдуму внесен законопроект, объявляющий вне закона пропаганду уголовной "романтики". Лозунги вроде "жизнь ворам" или "фарту масти" будут решительно удаляться из интернета.

Инициатива прописывает, что считать криминальной субкультурой. Соответственно, любые действия, несущие так называемые воровские понятия в массы, будут нарушением. И должны пресекаться.

Как сообщил "РГ" заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин, действующее законодательство содержит нормы, направленные на борьбу с пропагандой экстремизма, однако в большинстве случаев пропаганда криминального образа жизни и криминальной идеологии под действие данных норм не попадает. "Поэтому необходимо внести в законодательство подробное описание действий по пропаганде криминальных ценностей для их недопущения и доработать законодательные механизмы их профилактики", - пояснил он. По его словам, АУЕ - это только название, причем имеющее несколько расшифровок. Его можно сменить. Важно в целом противодействовать голосу криминала. Инициатива предусматривает и возможность ограничения доступа к сайтам, пропагандирующим криминальную субкультуру.

Сайты с пропагандой криминальной субкультуры заблокируют

В свою очередь, один из разработчиков законопроекта, заместитель исполнительного директора - руководителя аппарата Ассоциации юристов России Дмитрий Липин подчеркивает, что прежде всего документ предлагает превентивные методы борьбы с криминальной субкультурой, в том числе в Сети.

Фото: Александр Корольков

"При подготовке проектной редакции закона мы проанализировали имеющуюся по данному вопросу законотворческую практику и пришли к выводу, что одной из главных задач стоит определение понятия криминальной субкультуры и того, какие действия относятся к ее формированию и поддержке, - сказал Дмитрий Липин. - Именно профилактика ее распространения, выявление и пресечение на начальном этапе позволят избежать тяжелых последствий".

Статистика

Плохих сосчитали

Руководитель Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды Денис Заварзин сообщил ТАСС, что к настоящему времени в соцсети "ВКонтакте" зафиксировано 289 групп с признаками принадлежности к движению АУЕ, а также 552 группы, которые "стоят на грани".

Ключевой вопрос

Не окажется ли вне закона шансон?

Сенатор Александр Башкин подчеркнул, что произведения в жанре шансон не будут подпадать под действие норм о досудебном ограничении доступа к информации, пропагандирующей криминальную субкультуру, в случае принятия законопроекта.

В свою очередь, заместитель исполнительного директора - руководителя аппарата Ассоциации юристов России Дмитрий Липин полагает, что "такие ситуации решаются в индивидуальном порядке с назначением экспертизы, которая как раз и отвечает на такие вопросы. Поэтому на общих основаниях, конечно же, маловероятно, что будут массово блокировать, допустим, страницы, на которых размещен клип песни в жанре шансон". По его мнению, зачастую прямой пропаганды в шансоне не содержится.