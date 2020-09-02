Вячеслав Данилович - об истории белорусской государственности

Вячеслав Викторович, в чем, на ваш взгляд, состоит новизна концепции и подходов, которые использовались при работе над пятитомником?
Вячеслав Данилович: Методологическим фундаментом осмысления проблемы государственности стала сформулированная коллективом ученых Института истории НАН Беларуси принципиально новая трактовка дефиниции "государственность" как внутренней потенциальной способности этнонационального сообщества и его элиты, обеспечивающей право и возможность длительного самостоятельного исторического существования и развития. Государство же - это конкретно-историческое воплощение потенциала государственности. Этот новый для белорусской науки подход лег в основу разработанной учеными нашего института оригинальной научной концепции истории белорусской государственности.
И какова эта концепция?
Вячеслав Данилович: Согласно концепции, белорусская государственность как неразрывное целое в процессе эволюции нашла воплощение в виде исторических и национальных форм. Исторические формы государственности принадлежат не только белорусскому народу, но и другим народам, так как являлись полиэтническими образованиями. Полоцкая земля, Киевская Русь, Великое Княжество Литовское, Русское и Жемойтское, Речь Посполитая, Российская империя - все это исторические формы государственности, в рамках которых постепенно складывалась государственность белорусского народа. В дальнейшем она нашла воплощение в национальных формах: БНР, ССРБ, Литбел, БССР и, наконец, современная Беларусь.
Как структурирован пятитомник? Легко ли в нем сориентироваться?
Вячеслав Данилович: Структура пятитомника подчинена общей цели - раскрыть процесс зарождения и развития белорусской государственности, выделить и охарактеризовать основные его этапы, проследить историческую преемственность традиций государственности от ее истоков и до настоящего времени, установить закономерности в реализации идеи белорусской государственности как в исторических, так и в национальных формах. Центральными задачами, которые решались нашим авторским коллективом, были изучение процесса формирования белорусского этноса, определение его места и роли в государственных образованиях, в составе которых находились белорусские земли до реального оформления собственной национальной государственности, выявление влияния (как позитивного, так и негативного) этих государственно-политических образований на развитие белорусской государственности. Соответственно, каждый том посвящен анализу истории на том или ином этапе ее развития.
Пятый том охватывает период с первой половины 1950-х годов до наших дней. С какими сложностями столкнулись?
Вячеслав Данилович: Главная трудность - это необходимость ликвидации существующих искажений реального исторического прошлого и противостояния непрекращающимся попыткам фальсификации истории. Трудности создавал и недостаток открытых архивных документов, касающихся периода перестройки и независимого развития Республики Беларусь. Тем не менее мы постарались воссоздать объективную картину истории белорусской государственности на основе имеющихся фактов, материалов и источников.
Как отражены в новом томе процессы создания и развития Союзного государства?
Вячеслав Данилович: Процесс создания и функционирования Союзного государства Беларуси и России, начиная от Договора о Сообществе Российской Федерации и Республики Беларусь и до современности, представлен в параграфе "Внешняя политика суверенной Беларуси", в разделе, посвященном белорусско-российским отношениям. Кроме того, в параграфе "Национально-государственная безопасность Республики Беларусь" отражены соответствующие направления развития сотрудничества в рамках Союзного государства.
Вышедший в свет пятитомник - важная веха в белорусской историографии. Какие еще проекты планируете реализовать?
Вячеслав Данилович: Прежде всего это подготовка и издание многотомной "Истории Беларуси". В основу этого издания, конечно же, будет положена уже упомянутая в нашем разговоре концепция истории белорусской государственности.
Также будут продолжены подготовка и публикация новых выпусков книжных серий "Древнейшие города Беларуси" и "Беларусь сквозь призму региональной истории".
В целом будет публиковаться комплекс сборников документов и материалов, обобщающих статей, монографических изданий по разным аспектам развития общества на территории Беларуси от первобытности до современности.
Знаем, что ваш институт активно участвует и в создании народной летописи Великой Отечественной войны...
Вячеслав Данилович: В современных сложнейших геополитических условиях для нас жизненно важно сохранить для потомков память о героизме и самоотверженности наших предков, поколений победителей. Именно поэтому Национальная академия наук Беларуси инициировала в марте 2020 года бессрочную всебелорусскую акцию "Народная летопись Великой Отечественной войны: вспомним всех!". В рамках акции во взаимодействии с руководством областных и районных исполнительных комитетов, учреждениями образования и культуры, общественными организациями, всеми заинтересованными гражданами развернута работа по сбору документальных материалов, воспоминаний и фотографий участников событий Великой Отечественной. В нашем институте проходят сбор и научная обработка полученных сведений, подготовка на их основе многотомного издания, а также создание электронной базы данных. В июле 2020 года уже опубликована первая книга народной летописи. Акция рассчитана на длительный период: создание народной летописи войны является значительным вкладом в сохранение исторической памяти, в выработку в белорусском обществе иммунитета против искажений и фальсификаций исторического прошлого.
Есть ли в ваших ближайших планах общие проекты с историками из России?
Вячеслав Данилович: С российскими коллегами мы планируем продолжать подготовку пособий для учителей Беларуси и России по совместной истории двух стран. Первый вариант такого пособия, охватывающий историю Второй мировой и Великой Отечественной войны, а также послевоенного восстановления, подготовленный совместно с РГГУ, уже опубликован в Москве.