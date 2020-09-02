Вячеслав Данилович - об истории белорусской государственности

В эти дни в Минске выходит из печати заключительный, пятый том "Истории белорусской государственности", увидевшей свет в 2018-2020 годах. О том, что значит этот труд для исторической науки, "СОЮЗу" рассказал директор Института истории НАН Беларуси Вячеслав Данилович.

Вячеслав Викторович, в чем, на ваш взгляд, состоит новизна концепции и подходов, которые использовались при работе над пятитомником?

Вячеслав Данилович: Методологическим фундаментом осмысления проблемы государственности стала сформулированная коллективом ученых Института истории НАН Беларуси принципиально новая трактовка дефиниции "государственность" как внутренней потенциальной способности этнонационального сообщества и его элиты, обеспечивающей право и возможность длительного самостоятельного исторического существования и развития. Государство же - это конкретно-историческое воплощение потенциала государственности. Этот новый для белорусской науки подход лег в основу разработанной учеными нашего института оригинальной научной концепции истории белорусской государственности.

И какова эта концепция?

Вячеслав Данилович: Согласно концепции, белорусская государственность как неразрывное целое в процессе эволюции нашла воплощение в виде исторических и национальных форм. Исторические формы государственности принадлежат не только белорусскому народу, но и другим народам, так как являлись полиэтническими образованиями. Полоцкая земля, Киевская Русь, Великое Княжество Литовское, Русское и Жемойтское, Речь Посполитая, Российская империя - все это исторические формы государственности, в рамках которых постепенно складывалась государственность белорусского народа. В дальнейшем она нашла воплощение в национальных формах: БНР, ССРБ, Литбел, БССР и, наконец, современная Беларусь.

Как структурирован пятитомник? Легко ли в нем сориентироваться?

Вячеслав Данилович: Структура пятитомника подчинена общей цели - раскрыть процесс зарождения и развития белорусской государственности, выделить и охарактеризовать основные его этапы, проследить историческую преемственность традиций государственности от ее истоков и до настоящего времени, установить закономерности в реализации идеи белорусской государственности как в исторических, так и в национальных формах. Центральными задачами, которые решались нашим авторским коллективом, были изучение процесса формирования белорусского этноса, определение его места и роли в государственных образованиях, в составе которых находились белорусские земли до реального оформления собственной национальной государственности, выявление влияния (как позитивного, так и негативного) этих государственно-политических образований на развитие белорусской государственности. Соответственно, каждый том посвящен анализу истории на том или ином этапе ее развития.

Мы постарались воссоздать объективную картину истории белорусской государственности на основе имеющихся фактов

Пятый том охватывает период с первой половины 1950-х годов до наших дней. С какими сложностями столкнулись?

Вячеслав Данилович: Главная трудность - это необходимость ликвидации существующих искажений реального исторического прошлого и противостояния непрекращающимся попыткам фальсификации истории. Трудности создавал и недостаток открытых архивных документов, касающихся периода перестройки и независимого развития Республики Беларусь. Тем не менее мы постарались воссоздать объективную картину истории белорусской государственности на основе имеющихся фактов, материалов и источников.

Как отражены в новом томе процессы создания и развития Союзного государства?

Вячеслав Данилович: Процесс создания и функционирования Союзного государства Беларуси и России, начиная от Договора о Сообществе Российской Федерации и Республики Беларусь и до современности, представлен в параграфе "Внешняя политика суверенной Беларуси", в разделе, посвященном белорусско-российским отношениям. Кроме того, в параграфе "Национально-государственная безопасность Республики Беларусь" отражены соответствующие направления развития сотрудничества в рамках Союзного государства.

Вышедший в свет пятитомник - важная веха в белорусской историографии. Какие еще проекты планируете реализовать?

Вячеслав Данилович: Прежде всего это подготовка и издание многотомной "Истории Беларуси". В основу этого издания, конечно же, будет положена уже упомянутая в нашем разговоре концепция истории белорусской государственности.

Также будут продолжены подготовка и публикация новых выпусков книжных серий "Древнейшие города Беларуси" и "Беларусь сквозь призму региональной истории".

В целом будет публиковаться комплекс сборников документов и материалов, обобщающих статей, монографических изданий по разным аспектам развития общества на территории Беларуси от первобытности до современности.

Знаем, что ваш институт активно участвует и в создании народной летописи Великой Отечественной войны...

Вячеслав Данилович: В современных сложнейших геополитических условиях для нас жизненно важно сохранить для потомков память о героизме и самоотверженности наших предков, поколений победителей. Именно поэтому Национальная академия наук Беларуси инициировала в марте 2020 года бессрочную всебелорусскую акцию "Народная летопись Великой Отечественной войны: вспомним всех!". В рамках акции во взаимодействии с руководством областных и районных исполнительных комитетов, учреждениями образования и культуры, общественными организациями, всеми заинтересованными гражданами развернута работа по сбору документальных материалов, воспоминаний и фотографий участников событий Великой Отечественной. В нашем институте проходят сбор и научная обработка полученных сведений, подготовка на их основе многотомного издания, а также создание электронной базы данных. В июле 2020 года уже опубликована первая книга народной летописи. Акция рассчитана на длительный период: создание народной летописи войны является значительным вкладом в сохранение исторической памяти, в выработку в белорусском обществе иммунитета против искажений и фальсификаций исторического прошлого.

Есть ли в ваших ближайших планах общие проекты с историками из России?

Вячеслав Данилович: С российскими коллегами мы планируем продолжать подготовку пособий для учителей Беларуси и России по совместной истории двух стран. Первый вариант такого пособия, охватывающий историю Второй мировой и Великой Отечественной войны, а также послевоенного восстановления, подготовленный совместно с РГГУ, уже опубликован в Москве.